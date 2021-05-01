بهاء سلطان يمازح ”هنيدي”: انت تطلع حفلات مكاني بقى

داعب الفنان بهاء سلطان، الفنان محمد هنيدي، بعد صورته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها بشعر انسيابي طويل، يشبه إطلالة سلطان، وكذلك مصمم الأزياء هاني البحيري.

وعلق سلطان، على صورة هنيدى: "لا دا انت تطلع حفلات مكاني بقى".

ونشر الفنان محمد هنيدى، صورة تريندات جوجل صباح اليوم السبت، تتضمن اسمى بهاء سلطان وهاني البحيري، وقال محمد هنيدى ساخرا: "مش فاهم ليه يوم ما أنزل أنا صورة.. بهاء سلطان وهاني البحيري هما اللي بيقوا تريند مش أنا!".