تعرف على أبرز إصدارات نتفليكس خلال شهر مايو

تعتزم شبكة نتفليكس الرقمية إضافة مجموعة متنوعة من الأفلام والعروض الترفيهية الجديدة إلى مكتبتها خلال شهر مايو، تتضمن عددا من العناوين الأصلية المنتظرة.
ومن بين الأعمال المنتظر طرحها في 14 مايو، فيلم الإثارة "The Woman in the Window" للنجمة إيمي آدامز، وتدور أحداث الفيلم حول الدكتورة آنا فوكس، سيدة منغلقة على نفسها تعاني من رهاب مرضي من الأماكن العامة، تقضي أيامها داخل منزلها الكائن بمدينة نيويورك، وتعيش حياة مملة حتى تشهد في يوم من اﻷيام على حدث لم يكن من المفترض أن تراه لدى آل راسل.
وفي 21 من نفس الشهر، يطرح المخرج زاك سنايدر فيلمه الجديد "Army of the Dead"، وتدور أحداثه بعد تفشي وباء الزومبي في لاس فيجاس، حيث يحاول مجموعة من المرتزقة اقتحام المنطقة المعزولة شديدة الخطورة، ذلك في سبيل تنفيذ أكبر عملية سرقة في التاريخ وسط العديد من الأهوال.
كما تطرح نتفليكس عددًا من الأعمال التلفزيونية الجديدة، يأتي في مقدمتها الجزء الثاني من مسلسل "Selena: The Series"، والمقرر طرحه في 4 مايو، ويتبع قصة الحياة المأساوية لسيلينا كوينتانيلا، ملكة موسيقي التيجانو ونجمة البوب المكسيكية الأمريكية الشهيرة.
وفي 21 مايو، يصدر الموسم الثالث من مسلسل المغامرة "Jurassic World Camp Cretaceous"، وفي 23 مايو يطرح الجزء الثالث من سلسلة الدراما والكوميديا الشهيرة "Master of None" للممثل عزيز أنصاري.
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