شاهد.. برومو أحدث أفلام السبكي ”ديدو”

طرح المنتج أحمد السبكي مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد والذي من المقرر طرحه بالسينمات احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.
وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرةه بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون على مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين وذلك بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.
"ديدو" بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وهدي المفتي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وإشراف عام وفكرة كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية احتفالا بعيد الفطر المبارك.
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