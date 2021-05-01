تكريم كوكبة من مُجيدي الأدب من طلاب السلطنة

نـزوى من ــ سالم بن عبدالله السالمي:

كرمت اللجنة الثقافية العلمية بولاية نـزوى بالتعاون مع مكتبة نـزوى العامة كوكبة من مُجيدي الأدب من طلاب السلطنة الذين رفعوا رايتها عالية في المحافل الإقليمية والعربية والدولية من خلال تحقيقهم لمراكز متقدّمة في المسابقات المتنوعة التي شاركوا بها خلال العام الدراسي الحالي وأشرفت عليها وزارة التربية والتعليم.

وقد أقيم الاحتفال عبر منصتي (ستريم يارد ويوتيوب) بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الذي ألقى كلمة أشاد فيها بأداء ممثلي السلطنة في مختلف المسابقات الأدبية التي شاركوا فيها وحققوا من خلالها نتائج متقدّمة أثلجت الصدور؛ وأشار سعادته إلى الجهد المبذول من جميع الشرائح بدءاً من أولياء الأمور مروراً بالمعلمين وإدارات المدارس والمشرفين على المسابقات حيث أبلى الجميع بلاءً حسناً أثمر نجاحاً منقطع النظير ومراكز متقدّمة.

وألقى عبدالله بن محمد العبري رئيس اللجنة الثقافية والعلمية بولاية نـزوى كلمة أشار فيها إلى حرص اللجنة على الوقوف مع المجيدين، وقال دأبت اللجنة الثقافية العلمية بولاية نزوى منذ تأسيسها عام 2015 على مواكبة الأحداث والشدّ من أزر المُجيدين والمتفوقين من أبناء الولاية خاصة ومن أبناء السلطنة عامة فهذا ديدنها منذ تأسيسها إدراكاً منها بأهمية التحفيز ولمسة وفاء وعرفان لمن كانت له بصمة وإنجاز؛ كما تم خلال الحفل تقديم عروض مرئية تبرز مسيرة مشاركة أبناء السلطنة في هذه المسابقات والدور الذي لعبته الأسرة والمدارس في تأهيل هؤلاء الطلبة لتحقيق النتائج الجيدة.

وقدّم الطالب محمد بن حافظ بن أحمد أمبوسعيدي الحاصل على المركز الأول في مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو 2021 م والتي نظّمتها إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية كلمة نيابة عن زملائه المكرّمين أشاد فيها بفكرة التكريم والدور الذي يلعبه في تحفيز الطلبة على مزيدٍ من الإبداع كما اثنى على الدور الذي قام به المعلمون وتعليمية المحافظة في تأهيل الطلاب وتدريبهم على المشاركة بصورة فاعلة؛ كما قدّمت الطالبة جنان بنت سيف الهنائية عضوة فريق الفريق الوطني العماني للمناظرات كلمة أشارت فيها إلى طبيعة مشاركتها في البطولة الدولية بقطر وأجواء المشاركة والدور الذي لعبه المدربون في تأهيلهم؛ وقدّم الشاعر الأديب أحمد بن هلال العبري قصيدة شعرية محفّزة للطلبة مشيداً بأدائهم وإنجازاتهم في مشاركاتهم كما ألقى خالد بن سيف الصبيحي رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية العامة للتربية والتعليم كلمة مماثلة استعرض فيها مسيرة الفرق والإنجازات التي تحققت ودور المدربين والمشرفين في رفع مستوياتهم الأدبية.