لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية تناقش التعليم الخدمي وسلوكيات المواطنة التنظيمية

صور ــ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ندوة بعنوان (وقفات تربوية) من إعداد فريق البحوث والدراسات.

شارك في الندوة كل من وليد بن فايل العريمي مشرف تربوي ورئيس فريق الدعم الفني بلجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية وعائشة بنت أحمد الحضرمية مديرة مدرسة تبوك للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الباطنة، وأدارتها الدكتورة أمينة بنت راشد الراسبية مشرفة إدارة مدرسية ورئيسة فريق البحوث والدراسات بلجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال برنامج (زوم) وقناتي منصة الفنر للعلم والمعرفة وموقع مدينة صور.

وقد شهدت الندوة تقديم ورقتي عمل تناولت الورقة الأولى التعليم الخدمي قدمها وليد بن فايل العريمي قال فيها ان التعلم الخدمي أسلوب للتدريس يعتمد على الربط بين المعرفة النظرية المكتسبة في الفصول الدراسية وبين الخبرة العملية المكتسبة في المجتمع. كما يمكن أن يعرف بأنه عملية يتم من خلالها إشراك الطلبة في أنشطة خدمة المُجتمع، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق ما درسوه في المناهج الدراسية في شكل مشروعات لخدمة المجتمع فهو يساعد في تنمية شخصياتهم ويزيد من انتمائهم لمجتمعهم ووطنهم ويعزز من قدراتهم في التفكير العلمي واتخاذ القرار والتعاون ويدعم قيم المواطنة ويدعم مفاهيم التسامح وتقبل الآخرين والبعد عن التحيز الشخصي. وأوضح المحاضر ان التعلم الخدمي ينمي العديد من القيم والمهارات ويعود بالفوائد على المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي على حد سواء ويكون نوعاً من الشراكة المجتمعية المطلوبة متطرقا لمجموعة من المبادئ التي يقوم عليها التعلم الخدمي وذكر أنواعه وأمثلة على بعض برامجه ومشروعاته وأماكن تطبيقه وأهم مراحل تطبيقه كالاستكشاف والتخطيط والاعداد والتنفيذ والتأمل والتفكير والتقويم.

فيما تطرقت الورقة الثانية إلى سلوكيات المواطنة التنظيمية ودورها في تذليل تحديات الإدارة المدرسية في ظل جائحة كورونا وقدمتها عائشة بنت أحمد الحضرمية وتناولت محاورها التعريف بسلوكيات المواطنة التنظيمية وأهم مبادئها والعوامل المؤثرة فيها وعلاقة سلوكيات المواطنة التنظيمية بالعملية التعليمية وأهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا ودور سلوكيات المواطنة التنظيمية في الحد من هذه التحديات.