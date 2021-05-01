مسلسل "ضل راجل" الحلقة 19 اختفاء شهد وملك تستنجد بالشرطة

في الحلقة 19 من مسلسل "ضل راجل"، شريف يختبيء للدكتور ملك في شقة عمتها ليعتدي عليها، لكنها تطرده وتستنجد بالجيران.

خطة محبوكة ضد جلال

ملك تستنجد بالضابط يوسف عند تعرض هشام لها، فما كان من يوسف إلا أن يستدعي هشام وقام بعمل محضر له بعدم تعرض للدكتورة ملك.

ضابط المباحث يوسف يزور جلال في السجن ويستفسر منه عن زيارته للقتيل خميس، وخليل والد باشا يسأل سليم وعمرو عما حدث مع خميس القتيل.

اختفاء شهد

جلال يقول للنيابة أنه لم يقتل خميس وأنه هرب خوفا من الأمر، وأمل جلال في البراءة في يد الطب الشرعي حيث تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

شهد تختفي من المنزل والأسرة بأكملها لا تعرف إلى أين ذهبت في نهاية الحلقة 19 من مسلسل ضل "راجل".

المسلسل بطولة ياسر جلال ونرمين لفقي ونور اللبنانية .