آخر المستجدات الصحية لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز ..والنجوم ينهالون برسائل الدعم والشفاء لهما

سمير غانم ودلال عبدالعزيز ما يزالان يتلقيان العلاج داخل احد المستشفيات بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما أكدت المعلومات عن شفاء ابنتهما دنيا سمير غانم من الفيروس بعد أسبوعين من اصابتها به، فما آخر تطورات الحالة الصحية لكل من النجمين القديرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز اللذان أقلقا الجمهور والوسط الفني على حالتهما الصحية منذ ليل أمس.

آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

الفنان سمير غانم يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين في مصر منذ يومين حيث تم وضعه على أجهزة التنفس وفق المعلومات الصحافية المتداولة، وما تزال حالته الصحية الى الآن غير مستقرة حيث يتلقى العلاج في غرفة العناية المشدّدة تحت عناية طبية بعد اصابته بفيروس كورونا قبل أيام تزامناً مع معاناته من خلل في وظائف الكلى، ما جعل معاناته الصحية مضاعفة.

اما الفنانة دلال عبد العزيز التي دخلت دوت الخليج الاخرى أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس ووضعها على جهاز الأكسجين، بدأت حالتها الصحية تتحسن وتستجيب لبروتوكل العلاج بحسب المعلومات الإعلامية المتداولة عن مصدر مقرب منها.

وكان صهر سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان قد أكد مساء الجمعة خبر إصابة كلا من دلال عبد العزيز وسمير غانم، عبر حسابه على فيسبوك وكتب رضوان منشورًا قال فيه: "أشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر".

وتابع "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أ.سمير غانم وأ.دلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة. أرجو من حضراتكم الدعاء لهم".

دعوات النجوم للثنائي دلال عبد العزيز وسمير غانم

الحالة الصحية لكل من الثنائي دلال عبد العزيز وسمير غانم، والدي الفنانتين دنيا وايمي، استدعت قلقا واسعا من قبل محبيهم والوسط الفني الذي رفعوا الدعاء لشفائهما، فإنهالوا عليهم بالتدوينات ورسائل الدعم عبر حسابات السوشيال ميديا، فكتب الفنان عمر سعد :"دعواتكم بالشفاء للغاليه علي قلبي النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز امي في ملوك الجدعنه وحبيبتي في الحقيقية".

ونشرت ياسمين رئيس صورة مع دلال عبد العزيز وناشدت الدعاء لها مع زوجها وقالت :"دعواتكم بالشفاء العاجل للنجمة الجميلة دلال عبدالعزيز".

الفنانة منة فضالي نشرت ايضا صورة للثنائي ورفعت دعواتها قائلة : "‏ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب.. دعواتكم للأستاذة العظيمة دلال عبدالعزيز، وسيد المسرح والكوميديا الأستاذ سمير غانم، دعواتكم بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي كل مريض يا رب.. المرض زايد جدا يا جماعة.. خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم".

كما تمنّى الفنان نبيل الحلفاوي، الشفاء العاجل للنجمين ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "قلوبنا معاكم ودعواتنا بالشفاء.. يا رب".

الفنانة أيتن عامر ناشدت الدعاء للثنائي ايضا ونشرت صورة لهما وعلّقت: "‏ربنا يقومكوا بالسلامة ويشفيكوا ويعفي عنكوا، ويديكوا الصحة وترجعولنا بألف سلامة.. ادعولهم بالشفاء العاجل من فضلكوا دلال عبد العزيز، سمير غانم"

من جهتها علقت الفنانة سوسن بدر على الازمة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "‏ألف سلامة .. ربنا يشفيكم ويعافيكم يا أجمل أصحاب".