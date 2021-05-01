تطورات الوضع الصحي لـ باسم ياخور بعد تدهور حالته واستعانته بجهاز الأوكسجين

باسم ياخور أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد نشره صورة له عبر ستوري حسابه عبر انستغرام ظهر فيها وهو يضع جهاز الأوكسجين على أنفه وفمه، كاشفاً عن مروره بأيام صعبة جداً ..فما دوت الخليج تفاصيل حالته الصحية وآخر مستجدات وضعه؟.

باسم ياخور يستعين بجهاز الأوكسجين

الفنان السوري باسم ياخور، بطل مسلسل على صفيح ساخن" الذي يعرض في شهر رمضان 2021، أقلق جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعدما نشر عبر خاصية الستوري في تطبيق “انستغرام”، صورة له وهو يضع جهاز الأوكسجين على فمه وأنفه، معلناً عن مروره بأيام صعبة خلال الأيام الفائتة، إلا انه أكد تجاوز هذه الأزمة الصحية حيث طمأن جمهوره على حالته ووجه لهم الشكر.

وكتب تدوينة على صورته جاء فيها :"شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت .. لولاكم ماكنت بعرف شو كان صار، بحبكم من قلبي"، وبدا بأن يستكمل علاجه في المنزل بعد تحسن حالته الصحية مستعينا بجهاز الاوكسجين.

وتفاعل الجمهور مع صورة وتدوينة باسم ياخور حيث قدموا له التهاني بسلامته، كذلك علق عدد من المشاهير حالته الصحية وبينهم الفنان السوري طلال مارديني الذي نشر صورة تجمعه بباسم ياخور، عبر صفحته في "انستغرام"، يبارك له فيها على الشفاء وعلّق قائلاً: "الحمد لله على السلامة يا غالي أخي وحبيبي رعبتنا عليك.. صار لي 15 يوماً من دون تشويق".

تفاصيل اصابة باسم ياخور بفيروس كورونا

باسم ورغم عدم تحديده تفاصيل ازمته الصحية، إلا ان صديقه الاعلامي احمد الدرع، أكد اصابة النجم السوري بفيروس كورونا بتدوينة طويلة كشف فيها عن معاناة الأخير من وضع حرج في الأيام السابقه وقراره بأن يقاتل فيروس كورونا المستجد في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولفت احمد الدرع الى أنه كشف قصة معاناة صديقه بعدما انتصر على الفيروس الخبيث.

وكتب أحمد الدرع عبر حسابه على فيسبوك :"كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد لكيلا ينقل العدوى لاحد من أصدقائه... اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن اصابته بالوباء بعد ان تحسنت حالته... باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم... قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية".

احمد الدرع هنأ صديقه باسم ياخور بسلامته، وتابع في تدوينته :"من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة... الحمد لله ع سلامتك يا صديقي... احترمت الامانة وما حكيت لحدا... انت اليوم اعلنت وألف الحمد لله على سلامتك... غيمة ومرقت".

أحدث مسلسلات على "صفيح ساخن"

باسم ياخور يطل حالياً في مسلسل "على صفيح ساخن" ضمن دراما رمضان 2021 والعمل من إخراج سيف سبيعي وتأليف كل من علي وجيه ويامن الحجاب.

العمل تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص يجمعهم عنوان العمل "على صفيح ساخن" الذي يعبر عن حالة غليان دائم تتجسد بترقب وتوتر، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين باسم ياخور، سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، يزن خليل، يامن الحجلي، وائل زيدان، معن عبدالحق، سليم صبري، محمد قنوع، عبد الرحمن قويدر، علياء سعيد، عبد الفتاح مزين، وائل زيدان، بلال مارتيني، سارة الطويل، تسنيم الباشا، جورج قبيلي، سليمان رزق، جنى عبود.