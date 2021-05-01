مسلسل "المداح" الحلقة 19 تحويل صابر للتحقيق وخطة جديدة تجعله يحقق ثروة طائلة

في الحلقة 19 من مسلسل "المداح"، زين ينجح في طرد غريمه عبد الرازق من الوكالة بعد الإيقاع به وكشف سرقاته أمام رحاب، وهو يرد مهددا زين بأن هناك أشياء كثيرة سيكشفها عنه.

زين يخدع رحاب

صابر يتحول للتحقيق بعد شائعات عن وجود علاقة تربطه بالتلميذة سهيلة أخت زين، وزين يخدع رحاب بإخبارها بأن صابر يريد أن يتزوجها حتى تكرهه أكثر.

صابر يبيع كل مبادئه

صابر يقول لسمير أبو المجد أنه يوافق على العمل معه واستخدام موهبته مقابل الكثير من الأموال وأن صابر هو من سيحدد " سعره" أى الأموال التي سيحصل عليها.

سمير أبو المجد يشتري قصر لصابر " قصر المداح " حتى يقابل عملائه هناك وبالفعل يبدأ صابر في مباشرة عمله الذي كان يلوم والده عليه.

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير.