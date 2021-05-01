الانتقام من عنتر .. أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل ”ملوك الجدعنة” 

نجت فاتن حرفوش "ياسمين رئيس"، في الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "ملوك الجدعنة" من الزواج بـعنتر "وليد فواز"، بالإكراه، فعندما جاءت اللحظة الحاسمة، رفض والدها أن يبيعها، كما أخبرها بأنه لم يصدق ما قيل عنها طوال هذه الفترة، ترجّته فاتن بأن يذبحها أو يتركها تخرج له حتى لا تجلب المصائب على البيت، ولكنه رفض تمامًا، ولم يسمح لها بالخروج.

وفي اللحظة نفسها، اجتمع من جديد سريّة "عمرو سعد" وسفينة "مصطفى شعبان"، كي ينتقما لـحبيبة ونجلاء وعطية وفاتن من الرجل الذي كان سببًا في كل هذه المصائب، فضربوا عنتر ورجالته، وربطوه في وسط الحارة، وأخبروا أهل الحارة بالحقيقة، حتى تجمعوا عليه وضربوا وجاءت بسنت "فرح يوسف" وقتلته في قلبه.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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