إصابة المخرج سعد هنداوي بكورونا 

أعلن المخرج سعد هنداوي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال هنداوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للأسف فيروس كورونا شكرًا لدعوات الأصدقاء وآسف لعدم القدرة على الرد.. ربنا يحفظ الجميع".

وكان المخرج سعد هنداوي مسئول مؤخرا عن ورشة الإخراج الدولية بالدورة العاشرة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

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