مسلسل "موسى" الحلقة 19 من محمد رمضان يبدأ طريق الانتقام وسمية الخشاب تصل إليه أخيرا

في الحلقة 19 من مسلسل "موسى"، محمد رمضان " موسى" ينجو من الموت ويستعيد صحته وحلاوتهم تصل إليه بعد طول معاناة.

حلاوتهم تتوصل إلى موسى

موسى يقول لشفيقة أن من حاول قتله رجل تنكر في زي امرأة وأنه لن يهدأ له بال حتى يصل إليه.

المعلم سعد غريبة يخبر حلاوتهم بمكان موسى والمستشفى التي يمكث فيها مقابل إعطاءه مفتاح شقة أخيها وهبة، لينتقم غريبة من وهبة كما فعل به الأخير منذ زمن، ولكن الصدمة أن حلاوتهم بالاتفاق مع وهبة صنعت له ولرجاله كمين.

زعيم المطاريد في طريقه لموسى

شفيقة تتشاجر مع زوجها شهاب باشا بعد إهانتها في جلسة في الكازينو دون رد فعل منه، فتترك له البيت وتذهب إلى فانيا فيذهب إليها ليصالحها.

جابر زعيم المطاريد يذهب إلى بيت همام ويسأله عن مكان موسى حتى ينقذ الأخير من الموت على يد مغاوري.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة .