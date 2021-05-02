مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 19 حبس غزل واتهامها في قضية مخدرات

ياسمين عبدالعزيز "غزل" يصدر قرار بحبسها في الحلقة 19 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، كما يتم الإفراج عن "الخديوي" أحمد العوضي الذي يبدأ في وضع خطة من أجل البحث عن المتسبب في سجن غزل.

الإفراج عن الخديوي في الحلقة 19 من مسلسل "اللي مالوش كبير"

تلقي الشرطة القبض على "غزل" ياسمين عبدالعزيز و"الخديوي" أحمد العوضي بعدما وجدت معهما بعض المواد الممنوعة في حقيبة غزل، ويشاهد "عابد" خالد الصاوي هذه اللحظة كما يتذكر الاتفاق الذي قام به مع أحد رجاله أثناء لحظة إنهاء إجراءات طلاق غزل، وبعد التحقيقات مع غزل والخديوي تصدر النيابة أمر بالافراج عن الأخير وحبس غزل على ذمة التحقيقات.

الخديوي بعد خروجه يبدأ في التحقيق في أزمة سجن غزل والمتسبب فيها، ويفكر في الوصول إلى أحد رجال عابد تيمور لأنه هو من يملك مفتاح الإفراج عنها ، كما يطلب "مينا" محمود حافظ من الخديوي سرعة الانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في إطلاق الرصاص عليه، وكذلك المخطط للحادث التي وقعت ضحيته "مفاتن" إيمان السيد.

أسرة غزل تتعاطف معها بعد قرار حبسها

دنيا عبدالعزيز "نادين" تطلب من عابد أن يقبل ذهابها إلى غزل لزيارتها، بينما ترفض " نوارة والدة غزل" عايدة رياض موقف أسرتها وزوجها بعد سجن غزل، وتهددهم في حال عدم اتخاذ موقف حاسم لإنقاذها سوف تبتعد عنهم وتترك كل شيء، ورغم تعاطف شقيقات غزل معها بعد القبض عليها، لكن كل منهما ترفض الوقوف بجوارها، بينما يذهب "مالك" محمود عمرو ياسين للقاء الفتاة التي يحبها ويصدم بكونها شقيقة "الضابط محمود" أحمد سعيد عبدالغني، فيقرر الابتعاد عنها حتى يفكر في وضع خطة جديدة من أجل اللقاء بها.

دينا فؤاد "قدرية" تخشى من الأزمات التي لحقت بالخديوي، لكن "رفعت" خالد سرحان يقنعها بأن الخديوي سوف يعود إلى الحالة التي كان عليها، كما يؤكد لقدرية على رغبته في الزواج منها، وتواجه عزل في سجنها حالة من الوحدة وتحديدا بعدما لم يتواصل معها أي من أفراد أسرتها بعد سجنها.

حبس غزل 7 سنوات في مسلسل "اللي مالوش كبير"

تبدأ محاكمة غزل بتهمة التجارة في المواد الممنوعة، ويحاول الخديوي أن يصل إلى المحكمة من أجل تقديم الدليل الوحيد على براءة غزل وهو أحد رجال عابد تيمور، لكن يفشل الخديوي في الوصول في الوقت المناسب ويصدر حكم بحبس غزل 7 سنوات.

مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.