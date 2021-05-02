مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 19 عساف الغريب يتنازل عن الذهب لبكري

ايهاب المصري السبت,01 آيار (مايو) 2021 - 23:58
في الحلقة 19 من مسلسل "نسل الأغراب"، عساف الغريب يرضخ لبكري ويعطيه كل ذهب الأغراب وملكية الأرض الذي يمكث فيها الغجر مقابل أن يدله على مكان شامية والدة غفران.
القبض على بكري الغريب
علي الغريب يقوم بالقبض على بكري الغجري وهو في طريقه إلى البلدة بسيارة نقل محملة بذهب الأغراب.
عساف الغريب يوفي بوعده ويقوم بتوصيل شامية إلى باب قصر غفران، وجليلة تقول لحسيب أنه اختارت عساف لأنها بالفعل مازات تحبه.
شامية تعود إلى غفران
شامية تقول لعساف أن الكلمة التي ستقولها لغفران وتقولها له هو الأخر دوت الخليج " كفاية "، يكفي قتل ودم وخراب.
شامية تدخل صر غفران وتسأل خادمتها لماذا أعادها عساف إلى القصر وماذا حدث، إلى أن جاء غفران ليرى أمه.
المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي .
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