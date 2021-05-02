محمد سامي يكشف سبب انفعاله على مي عمر في أعمالهما ويؤكد:"غادة عبد الرازق ظلمتني"..فيديو

محمد سامي حل ضيفاً اعلى حلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والخاصة، وأبرزها عن علاقته بزوجته مي عمر.

محمد سامي يدافع عن مي عمر ويكشف سبب انفعاله عليها

وقال محمد سامي في تصريحاته إنه كان يتعامل مع مي عمر في بداية أعمالها بطريقة خاطئة، وكان ينفعل عليها أثناء التصوير وذلك بسبب رغبته في إظهار موهبتها وقدراتها أمام الكاميرا، ولأنه يريدها أن تصبح أفضل ولكنه أدرك أنه يتعامل معها بطريقة خاطئة بسبب توترها في التصوير لأنها كانت في بدايتها ولا يجب معاملتها كممثلة خبيرة، وهو ما نصحه به زملائه أيضاً في التصوير.

تصريحات محمد سامي في برنامج "العرافة"

وأضاف محمد سامي إن مي عمر أخبرته في احدى المرات انه يقسو عليها في التصوير أكثر من أي ممثل آخر، لذلك قرر تغيير طريقته معها في أعمالهما معاً، ودافع عنها وقال إنها ممثلة محترفة ولم تنجح بسبب دعمه لها فقط، وضرب مثل بنجاح مسلسل "لؤلؤ" والذي كان من بطولتها، واتهم المنتقدين لهما بالغيرة منهما.

محمد سامي يتحدث عن خلافه مع محمد رمضان وغادة عبد الرازق

وتحدث محمد سامي عن قصة خلافه الشهيرة مع غادة عبد الرازق، وقال إنها أكثر شخص ظلمته، ولكنه لا يرى انها طوال الوقت كانت ظالمة له، وأشار إلى انه قابلها بعد خلافهما واعتذرت له، وقال إن حقه عاد إليه ولكنه كان حزين بسبب ما قيل عنه من شائعات غير حقيقية بعد أزمتهما، وكشف عن ندمه بسبب تصويره فيديو كليب ضعيف لأحد المطربين الشباب في بداياته، وقال إنه يتمنى ان يكفر عن ذنبه ويصور له كليب على نفقته الخاصة.

ونفى محمد سامي وجود خلافات مع محمد رمضان، وقال إنه انسحب من مسلسل "نسل الأغراب" بسب خلافات فنية وليست خلافات أخرى أو غيرة، وقال إنه لم يتخل عن محمد رمضان لأنه كان يعرف انه متعاقد على مسلسل مع أحمد السقا بعد مسلسل "البرنس" الذي جمعهما العام الماضي.