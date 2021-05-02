القاهرة- دوت الخليج الأحد,02 آيار (مايو) 2021 - 00:40
محمد سامي حل ضيفاً اعلى حلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والخاصة، وأبرزها عن علاقته بزوجته مي عمر.
محمد سامي يدافع عن مي عمر ويكشف سبب انفعاله عليها
وقال محمد سامي في تصريحاته إنه كان يتعامل مع مي عمر في بداية أعمالها بطريقة خاطئة، وكان ينفعل عليها أثناء التصوير وذلك بسبب رغبته في إظهار موهبتها وقدراتها أمام الكاميرا، ولأنه يريدها أن تصبح أفضل ولكنه أدرك أنه يتعامل معها بطريقة خاطئة بسبب توترها في التصوير لأنها كانت في بدايتها ولا يجب معاملتها كممثلة خبيرة، وهو ما نصحه به زملائه أيضاً في التصوير.
تصريحات محمد سامي في برنامج "العرافة"
وأضاف محمد سامي إن مي عمر أخبرته في احدى المرات انه يقسو عليها في التصوير أكثر من أي ممثل آخر، لذلك قرر تغيير طريقته معها في أعمالهما معاً، ودافع عنها وقال إنها ممثلة محترفة ولم تنجح بسبب دعمه لها فقط، وضرب مثل بنجاح مسلسل "لؤلؤ" والذي كان من بطولتها، واتهم المنتقدين لهما بالغيرة منهما.
محمد سامي يتحدث عن خلافه مع محمد رمضان وغادة عبد الرازق
وتحدث محمد سامي عن قصة خلافه الشهيرة مع غادة عبد الرازق، وقال إنها أكثر شخص ظلمته، ولكنه لا يرى انها طوال الوقت كانت ظالمة له، وأشار إلى انه قابلها بعد خلافهما واعتذرت له، وقال إن حقه عاد إليه ولكنه كان حزين بسبب ما قيل عنه من شائعات غير حقيقية بعد أزمتهما، وكشف عن ندمه بسبب تصويره فيديو كليب ضعيف لأحد المطربين الشباب في بداياته، وقال إنه يتمنى ان يكفر عن ذنبه ويصور له كليب على نفقته الخاصة.
ونفى محمد سامي وجود خلافات مع محمد رمضان، وقال إنه انسحب من مسلسل "نسل الأغراب" بسب خلافات فنية وليست خلافات أخرى أو غيرة، وقال إنه لم يتخل عن محمد رمضان لأنه كان يعرف انه متعاقد على مسلسل مع أحمد السقا بعد مسلسل "البرنس" الذي جمعهما العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سامي يكشف سبب انفعاله على مي عمر في أعمالهما ويؤكد:"غادة عبد الرازق ظلمتني"..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.