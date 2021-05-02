مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 19 محمد ممدوح يحاول قتل محمد فراج

محمد ممدوح "حازم" يحاول قتل "مؤنس" محمد فراج في الحلقة 19 من مسلسل "لعبة نيوتن"، بينما تحاول "هنا" منى زكي أن تصل إلى معلومات فيما يخص شرعية زواجها من مؤنس.

هنا تواجه مؤنس بحقيقة إنكار حازم لزواجهما

تعود منى زكي "هنا" إلى "مؤنس" محمد فراج وتكشف له تفاصيل ما حدث بينها وبين "حازم" الذي أكد أنها لا تزال متزوجة منه وقام بردها وليست طليقته كما أدعى مؤنس الذي يصدم من لقائها بحازم، لكن هنا تنكر هذا وتكذب عليه وتؤكد أنها تواصلت معه هاتفيا، كما أنها تطلب أن يتم الانتهاء من إجراءات طلاقها من حازم ثم زواجه منها بأوراق رسمية، لكن مؤنس يؤكد أن زواجه منها صحيح، وأنها ليست متزوجة من اثنين، وأنه سوف يسعى لانهاء كافة الإجراءات من أجل انقاذهما من هذا الموقف.

حازم يحاول قتل مؤنس في مكتبه

حازم يخرج من السجن ويقرر الذهاب إلى مؤنس في عمله بالقاهرة من أجل الانتقام منه بعد معرفته بما حدث لزوجته وابنه إبراهيم، ويدخل حازم إلى مكتب مؤنس ويبدأ في خنقه لكنه الأخير يحاول يؤكد له أن هنا ليست زوجته، ويتراجع حازم في اللحظة الأخيرة عن قتله، ويبدأ مؤنس في إقناعه بأن موقف هنا سليم وأنها لم تعد زوجته، وأنه عليه أن يسأل في تفاصيل هذا إذا لم يكن يصدق ما يقوله، ويذهب حازم إلى أحد رجال الدين من أجل مناقشة ما حدث له.

مؤنس يذهب إلى حازم لإقناعه بطلاق هنا بشكل رسمي

سيد رجب "بدر" يبدأ في البحث عن "حازم" ويصل إليه ويحاول الأخير الاعتداء عليه، لكن بدر يقنعه بضرورة أن يأتي معه من أجل يعرف سر الذي جعله يقوم بسجنه، ويذهب حازم معه وهناك يبدأ بدر في الحديث عن هنا طليقة حازم وأنه شعر بمدى العلاقة القوية التي تجمعهما، وأن الحب بينهما تملك وخوف.

ويؤكد بدر له أهمية عدم الشعور بالحزن بسبب أي شخص يفقده، وانه قام بسجنه من أجل أن يتعلم عدم الارتباط بأي شيء، ويتحدث معه عن ذكرى ابنته عندما تركته ورحلت، بينما يتصل مؤنس من جديد بحازم ويطلب منه اللقاء مرة أخرى من أجل أن يقنعه بضرورة طلاق هنا بشكل رسمي، ويذهب إلى منزله.