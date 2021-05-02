مسلسل "الاختيار 2" الحلقة  19 زواج يوسف وعاليا

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 19 شهدت عدة أحداث مثيرة ومواقف مؤثرة، وأبرزها وفاة والد يوسف "أحمد مكي" وزواجه من عاليا "أسماء أبو اليزيد".

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 19

ومن أبرز أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 2" القبض على أحد قيادات الجماعات الارهابية، والمتورط في أحداث وجرائم كبيرة، وبعد المهمة تلقى يوسف الرفاعي "أحمد مكي" مكالمة هاتفية من عمه "عادل" الذي يجسده الفنان أحمد حلاوة، أخبره بها ان والده في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

أحداث مسلسل "الاختيار 2"

وانتقل أحمد مكي سريعاً إلى المستشفى ولكنه يصدم بعدما أخبره عمه عادل أن والده توفى، وعرضت الحلقة مشاهد مؤثرة للحظات تشييع جنازة والد يوسف الرفاعي في المسلسل، وخيم الحزن عليه وتذكر أبرز لحظاته مع والده، وعبر عن ندمه لصديقه "زكريا" كريم عبد العزيز على عدم تواجده مع والده بشكل أكبر في حياته قبل وفاته وقبل أن يفتقده.

مسلسل "الاختيار 2"

وقرر أحمد مكي تأجيل حفل زفافه على "عاليا" التي تجسدها أسماء أبو الزيد بسبب وفاة والده، قبل أن يتجاوز حزنه ويقيم حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، ويحتفل معهم بزفافه على "عاليا" بعد قصة حب طويلة، ولكنه يتذكر والده الراحل قبل حفل الزفاف ويزور المقابر بسبب افتقاده له في تلك المناسبة والتي كان يتمنى ان يراها في حياته.

وانتهت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 2" بحدث صادم، بعدما اكتشفت إنجي المقدم التي تجسد دور زوجة كريم عبد العزيز، إصابتها بالسرطان، ولكنها أخفت الأمر عن زوجها بسبب حفل زفاف صديقه يوسف الرفاعي، وأخبرته بالخبر الصادم فور وصولهما المنزل بعد انتهاء الحفل، ويذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته عدد من النجوم وأبرزهم بشرى وإنجي المقدم وهادي الجيار ورياض الخولي ومحمد علاء وغيرهم.