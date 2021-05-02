الكشف عن سبب نقل سمير غانم للعناية المركزة وتطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز

سمير غانم ودلال عبد العزيز أقلقا الجمهور على حالتهما الصحية في الأيام الأخيرة بعد نقلهما إلى العناية المركزة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وكشف الإعلامي عمرو أديب عن تطورات جديدة في حالتهما.

عمرو أديب يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز وسمير غانم

وكشف الإعلامي عمرو أديب عن تطورات حالة الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية، وقال إن الفنانة دلال عبد العزيز انتقلت إلى المستشفى منذ 8 أيام بسبب معاناتها مع فيروس كورونا، وأضاف أن الأطباء أخبروه أنها أجرت مسحة ثانية وجائت نتائجها إيجابية وأن حالتها من المتوقع أن ستتحسن في الفترة المقبلة، وهي في حالة مستقرة في الفترة الحالية ولكنها تتلقى الأكسجين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

سبب نقل سمير غانم إلى العناية المركزة

وقال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" اليوم أن الفنان سمير غانم انتقل إلى المستشفى والعناية المركزة منذ يومين بسبب معاناته من آلام ومتاعب في الكلى وليس بسبب إصابته بكورونا، وأقلق الفنان سمير غانم الجمهور بسبب الغموض حول وضعه الصحي بعد نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وامتلأت صفحات النجوم بالأدعية ورسائل الدعم للثنائي من أجل شفائهما من الفيروس.

النجوم يكثفون الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

وكان الإعلامي رامي رضوان قد كشف منذ يومين عن إصابة دلال عبد العزيز وسمير غانم بفيروس كورونا وقال في تدوينة له على فيسبوك:"اشكر كل من حاول التواصل.. وارجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكان الفنان سمير غانم قد أجرى عملية جراحية في الشهور الأخيرة وأقلق الجمهور على حالته بسبب الغموض حول حالته وعدم تعليق أسرته على وضعه الصحي، وذلك قبل أن يظهر مع ابنته إيمي سمير غانم في حملة إعلانية مؤخراً، وعلى الجانب الآخر توقف تصوير مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم بعد إصابتها بكورونا في الفترة الماضية قبل أن يعلن إصابة عائلتها أيضاً بالفيروس منذ يومين، في حين انتهت دلال عبد العزيز من دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة" وانتهت مشاهدها أيضاً بعد وفاة شخصيتها في المسلسل.