مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 20 سفينة وسرية يقتلان زاهي العتال

مصطفى شعبان "سفينة" و"سرية" عمرو سعد ينجحان في الحلقة 20 من مسلسل "ملوك الجدعنة" في قتل "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل، كما يتفرق كل منها بعد حصولهما على البضاعة والألماظ.

سفينة وسرية يقتلان زاهي العتال

سرية يذهب مع سفينة للقاء "مصطفى" محمد عبدالعظيم بعد قتل "عنتر" وليد فواز، وذلك في محاولة جديدة للانتقام من "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل، ويحاول مصطفى أن يقنع الثنائي بضرورة عودة علاقتهما من جديد بعد الأزمة التي تعرض كل منهما لها، لكن الثنائي يرفض هذه الخطوة ويؤكد سرية أنه يرغب في انهاء خطتهما من أجل أن لا يرى سفينة مرة أخرى، ويفقد مصطفى الأمل في تصالحهما.

وينجح سفينة وسرية في الانتقام من زاهي العتال حيث يصل كل منهما إليه ويتم إغراقه في المياه والاستلاء على المواد الممنوعة التي وصلت إلى الميناء، لكن يخون سفينة صديقه سرية ويخفي الألماظ ويذهب من أجل بيعه لأحد الأشخاص، ويتم القبض على سرية بتهمة التجارة في المواد الممنوعة.

هروب بسنت من الحارة بعد قتل عنتر

تصل الشرطة إلى الحارة لتجد جثمان "عنتر" ويبدأ البحث عن المتسبب في ذلك، ويعرض "سعيد" شقيق سرية فيديو لاعترافات عنتر حول المتسبب في جميع الجرائم التي وقعت في الحارة، كما يعترف على نفسه هو العديد من سكان الحارة بكونهم هم الذين قاموا بقتل عنتر، ويسقط والد "فاتن" ياسمين رئيس بعدما يعترف بأنه قام أيضا بقتل عنتر ويتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتبكي فاتن على والدها وتحاول شقيقتها التخفيف عنها لكنها تخدعها وتنجح في الحصول على توقيع والدها وهو فاقد للوعي وببيع كل ما يملكه لها، بينما تهرب "بسنت" من الحارة بعدما أصبحت وحيدة وشعورها بالخوف من اكتشاف أمرها بسبب اعترفات رجال عنتر.

وفاة والد فاتن في الحلقة 20 من مسلسل "ملوك الجدعنة"

تتدهور حالة والد "فاتن" ويتم الإعلان عن وفاته، بينما يتم الاعتداء على سرية بعد القبض عليه لكنه يكتشف بعد ذلك أن من قام بخطفه هو "مجدي" أحمد صفوت أحد رجال سليم وليس الشرطة، ويطلب مجدي من سرية الاعتراف بالمكان الذي توجد فيه البضاعة، لكن يؤكد له أنه يرفض قبول أي عرض منه، حتى يظهر سليم بشكل مفاجئ ويطلب من سرية التعاون معه.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".