فيديو إعلان وأغنية إليسا الجديدة "ياعم سلامتك"

إليسا تصدرت تريند مواقع التواصل اليوم بعد طرحها فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "ياعم سلامتك"، وذلك ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى مستشفيات سرطان الأطفال بمصر.

إعلان وأغنية إليسا الجديدة "ياعم سلامتك"

وفاجأت الفنانة إليسا الجمهور اليوم بطرح فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "يا عم سلامتك" وذلك لصالح مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في مصر، وعلقت إليسا على الأغنية والفيديو كليب عبر حسابها بانستقرام وقالت:" ياعم سلمتك.. ‏أطفالنا أغلى وأحلى حاجة فى حياتنا وعشان كده بنعمل عشانهم المستحيل عشان يخفوا ويرجعوا ينوروا حياتهم من تانى ويحققوا أحلامهم ونفرح كلنا بيهم".

إليسا تتصدر التريند بسبب أغنيتها الجديدة

ولاقى كليب أغنية إليسا الجديدة "ياعم سلامتك" تفاعل كبير من الجمهور وكذلك النجوم، بسبب طريقة تصوير الكليب ومرح إليسا مع الأطفال، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد يحيى وتوزيع تميم، والكليب من إخراج سليم الترك، وتصدرت إليسا التريند بعد طرح الأغنية ولمشاركتها في الحملة الإعلانية للمستشفى وظهورها الفني في موسم رمضان.

النجوم يتفاعلون مع كليب أغنية إليسا الجديدة

وعلق عدد من النجوم على كليب أغنية إليسا الجديدة ومنهم الفنانة سمية الخشاب التي أشادت بها وقالت:" ملكة الاحساس والانسانية، الاعلان اكثر من جميل ومنبع للمشاعر والامل والبهجة"، وأشادت أيضاً الفنانة رانيا يوسف بالأغنية ووجهت رسالة لإليسا عبر حسابها بتويتر وقالت:" مش بس انتي ملكة المشاعر ملكة الإنسانية كمان صوتك بيدي بهجو دائما.. مبروك حبيبتي".

وعلى الجانب الآخر، تضامن الفنانة إليسا مع الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد نقلمها المستشفى بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، ونشرت تغريدة دعت بها للثنائي وقالت:" كلنا عم نصلي لسلامة وشفاء العملاقين سمير غانم ودلال عبد العزيز. الله يعطيهن بالسلامة ويردن لعيلتن ولكل محبينن بسرعة وصحة يا رب"، وكانت آخر أعمال إليسا الفنية الشهر الماضي في "بودكاست إليسا" على تطبيق أنغام والذي قدمت منه عدة حلقات الفترة الماضية من واقع قصص حياتها وتجاربها في مسيرتها الفنية والشخصية.