شريف مدكور يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد عبر إنستجرام

هنأ الفنان شريف مدكور ، عبر حسابه على إنستجرام، المسيحيين بعيد القيامة المجيد.
وكتب شريف مدكور: “عيد قيامة مجيد كله محبة على العالم”.
يذكر أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، علق على الاحتفال بعيد القيامة، قائلا خلال كلمته بقداس عيد القيامة: "نحن نحتفل بعيد القيامة المجيد الذي هو عيد الأعياد وفرح الأفراح وهو أساس إيماننا وأساس حياتنا وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية، ولا توجد المسيحية أصلا".
وأضاف: "القيامة عمل وحدث ليس حدثا ماضيا لكنه حالة مستمرة وتاريخ حاضر على الدوام، وهذا الحضور لعيد القيامة هو الذي يعطي لحياتنا المسيحية ولكل العالم المسيحي طعم الإيمان المسيحي والحياة المسيحية".
وأشار إلى أن اختلاف مواعيد تقويم عيد القيامة بين الشرق والغرب يرجع إلى اختلاف التقويم المستخدم"، موضحا أن الاختلاف في التقويم وليس اختلافا في العقيدة.
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