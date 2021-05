وفاة الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس عن 89 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة أولمبيا دوكاكيس في نيويورك، أمس السبت، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد تدهور صحتها على مدى شهور. وفق موقع "فارايتي".

أكد شقيق دوكاكيس، أبولو دوكاكيس، وفاتها في منشور على فيسبوك، حيث كتب: "توفيت أختي الحبيبة، أولمبيا دوكاكيس، صباح اليوم في مدينة نيويورك. بعد عدة أشهر من التدهور الصحي، أصبحت أخيرًا في سلام ومعها لويس".

وكانت دوكاكيس قد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم الكوميديا الرومانسي "Moonstruck" عام 1987 كأم ساخرة في منتصف العمر تقدم نصائح لابنتها القوية في مسائل الحب.

تم ترشيح دوكاكيس، ثلاث مرات لجائزة الإيمي التليفزيونية، عن المسلسل القصير "Lucky Day" عام 1993، والمرة الثانية عن فيلم "Armistead Maupin's More Tales of the City" في عام 1998، والمرة الثالثة في عام 1999 عن المسلسل القصير "Joan of Arc".