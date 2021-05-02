المجلس الأعلى للثقافة يصدر كتاب جديد لـ محمد زيدان بعنوان ”جماليات الفكر...

صدر عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب «جماليات الفكر النقدي» للدكتور محمد زيدان، وهو الكتاب النقدي العاشر للمؤلف، بعد نظرية السرد في الشعر المعاصر، والبلاغة الجديدة والنص الشعري.

يعد الكتاب بحثًا في جماليات الخطاب النقدي المعاصر، متخذًا من الدكتور حامد ابو أحمد نموذجًا تطبيقيًا، حيث يحتاج الخطاب النقدي إلى الدراسة والبحث، كما يحتاج النص الإبداعي من شعر وقصة ومسرح.

الدكتور محمد زيدان له تجربة سابقة عن الخطاب النقدي، من خلال ناقد معاصر هو الدكتور جابر عصفور، واللافت أن الناقدين، والمؤلف ينتمون إلى إقليم وبيئة واحدة،هي محافظة الغربية، وقد غاص المؤلف في التجربة النقدية معرفيًا وجماليًا وثقافيًا.