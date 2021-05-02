صدر عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب «جماليات الفكر النقدي» للدكتور محمد زيدان، وهو الكتاب النقدي العاشر للمؤلف، بعد نظرية السرد في الشعر المعاصر، والبلاغة الجديدة والنص الشعري.
يعد الكتاب بحثًا في جماليات الخطاب النقدي المعاصر، متخذًا من الدكتور حامد ابو أحمد نموذجًا تطبيقيًا، حيث يحتاج الخطاب النقدي إلى الدراسة والبحث، كما يحتاج النص الإبداعي من شعر وقصة ومسرح.
الدكتور محمد زيدان له تجربة سابقة عن الخطاب النقدي، من خلال ناقد معاصر هو الدكتور جابر عصفور، واللافت أن الناقدين، والمؤلف ينتمون إلى إقليم وبيئة واحدة،هي محافظة الغربية، وقد غاص المؤلف في التجربة النقدية معرفيًا وجماليًا وثقافيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الأعلى للثقافة يصدر كتاب جديد لـ محمد زيدان بعنوان ”جماليات الفكر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.