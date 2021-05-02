مسلسل "المداح" الحلقة 20 صابر تحت التهديد

في الحلقة 20 من مسلسل "المداح"، صابر المداح يقوم بعمل " عمل سحري " للثري أدهم سيساعده على تطليق أخته من زوجها.

رحاب تكسر صابر

رحاب تقول لزين وللشيخ سلام أنها توافق على الزواج من زين ولكن بعد مرور الأربعين، وتشترط على زين الجلوس معها في منزل عائلتها وبمهر مليون جنيه وشبكة مليون جنيه وأن يكون وكيلها الشيخ سلام، وزين يوافق على كل شروطها.

صابر يشعر بحزن شديد بعد معرفته بالاتفاق بين زين ورحاب على الزواج في أقرب وقت ممكن.

عبد الرازق يهدد صابر

عبد الرازق يهدد صابر بأنه شاهده وهو يقوم بإخراج الدهب من مقبرة، ويطالب صابر بمليون جنيه مقابل صمته، وصابر لا يبالي بتهديداته.

أحد الرجال يأتي من بلد بعيد لمنزل صابر المداح ليساعده في إخراج " جن " من أخيه، وحسن ينتحل شخصية صابر ويذهب مع الرجل بعد أن عرف من الرجل أن المقابل سيكون ضخم جدا.

المسلسل بطولة حمادة هلال و نسرين طافش وأحمد بدير .