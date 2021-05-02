مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 20 رسمية تكتشف معلومات خطيرة عن حياة

قصي خولي يكشف لنادين نسيب نجيم في الحلقة 20 من مسلسل "عشرين عشرين" عن خطة زواجهما، كما تظهر بعض الشكوك من قبل وردة تجاه "حياة-سما" نادين نسيب نجيم، كما تصل رسمية إلى بعض المعلومات المهمة.

بلبل يطلب الزواج من سعاد في الحلقة 20 من مسلسل "2020"

تحاول "سما –حياة" نادين نسيب نجيم أن تتهرب من أسئلة "وردة" رولا بقسماتي بعدما رأت اسم "ميرا" كوشم، وأكدت حياة أن هذا الاسم يعود إلى شقيقتها الصغيرة التي ماتت وهي في عمر 10 سنوات، وتبدأ وردة في الشعور بالقلق تجاه "حياة-سما"، ويظهر "بلبل" حسين مقدم أمام "سعاد" ماريتا الحلاني وزميلاتها وهو يغني ويقدم لها خاتم ويعرض عليها الزواج، بينما يطلب من جميع زميلاتها أن يوافقون على هذا الخطوة، وتبكي سعاد تأثرا باللحظة، لكن هناك بعض الفتيات يتحفظن على هذا القرار.

كارمن لبس "رسمية" تقدم التهنئة لـ"بلبل" بعد قرار زواجه من "سعاد" ويؤكد لها أن الخطوة التي قام بها مهمة في حياته على الرغم من أن سعاد بدون هوية، وأن وجد حلول لكافة الأزمات التي قد تنتج عن هذا الزواج، وتحضر "حياة-سما" إلى متجر "صافي" قصي خولي وتعرض على كل من رسمية وبلبل المساعدة في ترتيب المتجر واستقبال البضاعة الجديدة التي سوف يتم استلامها، لكن رسمية تبدأ في الشك في الخطوات التي تقوم بها "حياة".

حياة تتسبب في إثارة غيرة وردة

وردة تذهب إلى صافي بدون حياة وهناك تبدأ التحدث معه عن المعلومات التي استطاعت أن تعرفها عنها وقصة شقيقتها الصغيرة، وتطلب وردة من صافي معرفة سر رغبته في اكتشاف كافة المعلومات عن حياة، فيؤكد لها أن الأخيرة تعمل لديه في المنزل وتقضي معظم الوقت معه لذلك يرغب في معرفة أي معلومة عن حياتها.

وردة تظهر لصافي أن لديها ظنون بأن هناك حالة اهتمام غير طبيعي منه تجاه حياة، لكنه ينفي ذلك وتطلب منه معرفة الفتاة المغرم بها لكن لا يكشف عنها ويعود إلى المتجر وهناك يلتقي بحياة ويكشف لها عن زواج بلبل، كما يؤكد على خطته للزواج منها وأنه لن يقيم حفل زواج لهما بسبب ظروف وفاة والدته.

رسمية تكشف حقيقة حياة

وردة تذهب إلى المنزل وتكتشف الهاتف الذي تخفيه حياة التي تأتي وتشعر بأن وردة اكتشفت هذا، وتذهب وردة إلى رسمية وتحكي لها تفاصيل ما حدث لكن رسمية تقلل من هذه المعلومات وتوضح أن ما تقوله وردة نتيجة الغيرة من حياة، لكن تعود رسمية لظنونها القديمة تجاه الأخيرة.

وتنجح الشرطة في معرفة بعض المعلومات عن صافي وأنه ليس له علاقة بالأعمال التي يقوم بها الديب والحوت، وتقرر "سما-حياة" أن تذهب من أجل عيد ميلاد ابنتها وتترك الحي على الرغم من رفض الشرطة لذلك، لكن تنجح رسمية في تتبع "حياة-سما" التي تدخل منزل يتبع أحد قيادات الشرطة.