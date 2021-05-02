"طلبَ موته"..الكشف بالفيديو عن آخر أمنية مؤثرة لمشاري البلام في مسلسل "الوصية الغائبة"

مشاري البلام ما يزال رحيله موجعاً حتى بعد موته، فبعد ظهور نجله بدلا منه في مشهد بمسلسل "بيت الذل" المعروض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2021، كشف المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري بأن الراحل طلب منه في مسلسل "الوصية الغائبة" أمنية أخيرة حيث تمنى تغيير دوره وانتهائه بموته بدلاً من اصابته بالجنون.

الأمنية الأخيرة لمشاري البلام في "الوصية الغائبة"

وفي التفاصيل، فإن المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري فاجأ الجمهور في احدث تصريحاته التلفزيونية بالكشف عن طلب الفنان الراحل مشاري البلام منه بتغيير نهاية مشهده الأخير في مسلسل الوصية الغائبة، حيث كان من المفترض أن ينتهي دوره في هذا العمل باختفائه بعد إصابته بالجنون، ولكنه طلب منه أن ينتهي دوره بموته.

مؤلف "الوصية الغائبة" أكد بأن الراحل مشاري البلام قال له :"أنا لا أريد أن تكون نهاية الشخصية التي ألعب دورها بهذه الطريقة بل أريد أن تكون نهاية يتذكرني بها الجمهور".

ولفت المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري الى أنه وافق على طلب الراحل مشاري البلام رغم استغرابه مع فريق العمل من هذا الطلب، قائلاً :""طلب مشاري البلام مني أن تكون النهاية دوت الخليج مشهد موته في السوق.. وبالفعل وافقت على طلبه وكتبت المشهد سريعا وأرسلته للمخرج المنفذ، مردفاً :"كل طاقم العمل كان يستغرب طلب مشاري بهذا التغيير".

ظهور صالح مشاري البلام بديلا عن والده الراحل

وخلال الأيام الماضية، ظهر نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام بدلا من والده الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مشهد بمسلسل "بيت الذل" ولاقى ظهوره تفاعلاً واسعاً من قبل المشاهدين ورواد السوشيال ميديا والذين عبروا عن حزنهم ووصفوا ظهور الإبن بالمؤثر جداً مستذكرين الفنان الكويتي الراحل.

وظهر صالح مشاري البلام وهو يؤدي دور والده في مرحلة الشباب بالمسلسل، حيث كان يحمل بين يديه ابنته التي توفيت وهي طفلة، وكان يمسك بملابسها ويتذكرها ويبكي.

وقال صالح مشاري البلام في لقاء تلفزيوني حول ادائه مشاهد والده :"بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. وصمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة".

وفاة مشاري البلام بسبب فيروس كورونا

وتوفي الفنان مشاري البلام قبل إنتهاء دوره في مسلسل "بيت الذل"، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء التصوير وتدهورت حالته قبل وفاته، وأعلنت الفنانة والمنتجة صمود الكندري عبر حسابها على "انستجرام" عن انضمام صالح البلام، ابن الفنان الراحل مشاري البلام للمسلسل من أجل استكمال دور والده.

وأحدث خبر رحيل مشاري البلام حالة حزن كبيرة في الوسط الفني الخليجي، وكان آخر ظهور له من المستشفى وهو على سرير المرض ووجه رسالة للجمهور وقال:" لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".