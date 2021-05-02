مسلسل "ضل راجل" الحلقة 20 الشرطة تقترب من قاتل خميس

شهد التي اختفت في نهاية الحلقة 19، تذهب إلى بيت الدكتورة ملك في بداية الحلقة 20 من مسلسل "ضل راجل".

سليم يرفض زواجه من غادة

خليل بك والد غادة وسليم وعمرو يتفقون على إغلاق قضية شهد، وخليل يسأل عمرو لماذا لم يظهر في الفيديو الذي كاد يورط ابنته غاد وسليم، ولكن عمرو يخرج من المأزق.

خليل بك يرفض زواج غادة من سليم في البداية لكنح بعد إلحاح من غادة يوافق، أما سليم فلا يريد هذه الزيجة.

الشرطة تقترب من قاتل خميس

وبينما كان أفراد الجريمة يحتفلون بسجن جلال والحصول على الفيديو في الكازينو الذي يملكه عمرو، كان يوسف ضابط المباحث يراقبهم دو أن يدرون بذلك.

الشرطة تراقب عمرو الذي اتضح أنه خطط لعملية قتل خميس وكلف البلطجي زينهم بتنفيذ العملية، والشرطة تراقب زينهم عد شكهم في الأمر.

جلال يتعرف في السجن على النصاب مرسي " محمود حافظ" ويحكي له مصيبته ويصبحان أصدقاء جدا.

المسلسل بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية ونرمين الفقي.

في نهاية الحلقة 20 من مسلسل ضل راجل والدة شهد " نرمين الفقي" تذهب إلى بيت والدة سليم