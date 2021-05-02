هادي الجيار مطلوب على جوجل بعد وفاته في ”الاختيار 2”

تواجد الفنان هادي الجيار ضمن قائمة أكثر الكلمات تداولا في قائمة موقع البحث العالمي «جوجل».
وشهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل «الاختيار 2»، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وفاة الفنان هادي الجيار أثر تعرضه لأزمة قلبية الأمر الذي تسبب لأبنه «يوسف الرفاعي- أحمد مكي» في أزمة نفسية حادة حيث أنه يري أن السبب في وفاته بهذه الطريقة بسبب تواجده الدائم في العمل لم يستطع أن يتواجد مع والده.
كما بدأ عدد من الضباط المتضامنين مع أفكار الجماعات الإرهابية في عمل إجتماعات من أجل تنفيذ أعمال إرهابية تساعد الجماعات الإرهابية على تنفيذ مخططاتهم.
مسلسل «الاختيار2»، يتناول تضحيات وبطولات الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية.. وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعدد كبير من نجوم الفن المشاركين كضيوف شرف وهو من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان.
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