تعرف على آخر تطورات حالة وفاء مكي الصحية في مستشفى العزل

تحسنت الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بمستشفى الهرم حيث تخضع للعزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وذكر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منير مكرم ، أنه تواصل معها أمس وحالتها الصحية كانت جيدة جدا، ومستمرة في برنامجها العلاجي.

وكانت وفاء قد أكدت إصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام، حيث بدأت في تلقي العلاج ولكن صحتها لم تشهد أي تحسن، وأصبحت من سيئ إلى أسوأ، قائلة: “إلحقوني أنا بموت مش قادرة أخد نفسي ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى”.

وأضافت: “منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهاتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج فإن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس”.