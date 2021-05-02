تواصل فعاليات مسابقة “حرف وصناعات وأمثال عمانية” بالداخلية

نـزوى من ـ سالم بن عبدالله السالمي:

تتواصل فعاليات مسابقة بعنوان:(حرف وصناعات وامثال عمانية)، حيث تبث المسابقة يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تهدف المسابقة إلى تعريف الجيل الحالي بالموروثات والحرف والأمثال الشعبية العمانية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الرمضانية لمبادرة (بركة مُسن) والتي تأتي بالشراكة بين مستشفى نـزوى وفرع جمعية إحسان بمحافظة الداخلية.

وقالت فوزية بنت خميس اليعربية ـ رئيسة قسم التثقيف الصحي بمستشفى نزوى ومقررة المبادرة: إنه مما لاشك فيه أن الموروثات الشعبية على اختلاف أنواعها وأشكالها تعد مرآة صادقة تعكس ثقافة المجتمع العماني الأصيل في مختلف ولايات السلطنة، فضلًا عن أسلوب حياة أفراده عبر كل مرحلة من مراحل التاريخ، إذ تسجل هذه الموروثات أنماط التفاعل الاجتماعي وأشكال السلوك والقيم وطبيعة الاستجابات في مختلف المواقف والمناسبات الحياتية، ثم إن هذه الموروثات الشعبية وما يرتبط بها من فنون وأمثال شعبية لاتزال تسجل التراث الحضاري للمجتمع العماني العريق.

وأضافت: إن المسابقة تبث يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع خلال الشهر الفضيل وتشتمل أسألتها على حرفة أو صنعة ومثل شعبي وتحمل بطياتها رسالة الأجداد للأبناء للتعريف بالمورثات والأمثال العمانية عبر حقب متوارثة بطريقة يسودها المرح والسرور لجميع أفراد الأسرة عن طريق الوصول لكل بيت عماني لمشاركة كبار السن عبر الحديث والتعريف بالحرفة او الصنعة والاستماع لقصة ومعنى المثل الشعبي، حيث أن لكل مثل حكاية ولكل حرفة وصنعة دلالة، ومع تنوع الحرف والصناعات العمانية بولايات محافظات السلطنة فإن الكثير منا لا يعرفها، لذا جاءت فكرة المسابقة بهدف التعريف بالمورثات، حيث أنها تعتبر طريقة من الطرق التي تبني أواصل المحبة والاحترام والتقدير من الأبناء لكبار السن والتي لا تحلو الحياة إلا بوجودهم فيها لأنهم أساس وبركة البيت، وكل ما علينا هو تقديرهم واحترامهم.