بمناسبة وصول روايته «دفاتر الورّاق» للقائمة القصيرة لجائزة « البوكر» الأردني جلال برجس لـ «الوطن»: تخيفني ديكتاتورية الراوي .. والكتابة بوابة تفضي إلى الأمل

دمشق من ــ «الوطن»:

عن روايته «دفاتر الوراق» التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر هذا العام، يقول الروائي الأردني جلال برجس ولدت هذه الرواية في لحظة تأمل عميقة في مفهوم «البيت» وإلى أي مدى يمكن لهذا المفهوم أن يتشعّب في مستوياته بدءاً من داخلة الإنسان وصولاً إلى بيتنا الكبير، أي الوطن.

يختصر البيت الأمان الذي ينشده الإنسان ليحيا بسلام، هذا الأمان الذي يتعرض غالباً للكثير من الصعوبات. شخصيّة الورّاق تجسد رجل لديه متجر لبيع الكتب، مثقف وقارئ استثنائي استطاع من خلال قراءاته أن يتوصل إلى الحقيقة، ويدرك مفهوم البيت بجميع أشكاله. تحيط بورّاق مجموعة من الشخصيات التي لكل منها أزمتها، وتتقاطع الأزمات في نقطة واحدة ألا وهي (البيت). وعن حالة الفصام التي ظهر فيها المثقف العربي في الرواية.. أوضح جلال برجس أن إبراهيم الوراق نموذج للمثقف الخائف الذي يعاني صوتين في دواخله، واحد يريد أن يعبر بصوت عال عما يحدث له وحوله، والآخر مكبل بالرعب. وحالة الفصام هنا هي حالة مرضية متعلقة بهذه الشخصية. وبالتالي يمكن للشخصية الثانية في داخل الإنسان أن تخرج للعلن فيتحول إلى وحش عندما تحكم الكماشة طرفيها على روح الإنسان فيتساوى أمام عينيه كلُّ شيء، حينها يتحول إلى وحش وهذا ما حدث لإبراهيم الوراق الذي أخذت التراكمات منذ مولده تتراكم على روحه إلى أن حدث الانفجار وما عاد لمحموله المعرفي أن ينقذه مما أقدم عليه. وفيما إذا كان متشائما الى الدرجة التي ذهب اليها في روايته؟ قال: مهما تعاظمت الأزمات لا نعدم الأمل، والكتابة بوابة تفضي إلى الأمل، فكيف نتخلى عن هذا النور ونحن نحلم بطرد العتمة. وعن وظيفة الرواية، لفت برجس إلى ان الرواية لا تقدم حلولًا إنها تطرح الاسئلة والأسئلة الحقيقية هي التي تقود إلى إجابات حقيقية. لو دخلت الرواية في معترك الحلول لتحولت إلى خطابات، ووعظيات، وإرشادات قصيرة الأجل، أما الأسئلة فهي تدوم ومثالنا على ذلك سؤال الخلود عند جلجامش. وأضاف: أكثر ما يخفيني في الكتابة هي ديكتاتورية الروائي، لهذا أبذل جهدًا كبيرًا في أن أجعل شخصياتي تتحرك في فضاء حر، تقول ما تريد، وتتحرك فتصنع مصائرها، وأسئلتها، لهذا أنحاز إلى تقنيات عديدة منها (البولوفينيه).

وحول خوف الروائي العربي من كتابة الرواية البوليسية، وهو الأسلوب الذي نجح في تقديمه في أكثر من رواية، قال جلال برجس: إنه الخوف من خوض غمارها كون الكثير يرونها أدبًا غير جاد معتمدين على النمط الكلاسيكي للرواية البوليسية، ويرون أن العالم العربي غير مؤهل من حيث شروط تلك الرواية لكتابتها، لكنني أرى أن المرحلة القادمة قد تفرز أعمالًا من هذا النوع، وربما تتسم بسمات مختلفة عن الرواية البوليسية الغربية. ولا أرى في ذلك نزوعًا نحو أدب التسلية، وعنصر التشويق والإثارة بقدر ما أرى أنه انعكاس لما تمخضت عنه المراحل التي مررنا بها، وما أدت إليه اجتماعيًا. ثمة جريمة منظمة تحدث في العالم العربي خاصة بعد التبدلات التي نشأت عن تمخضات العولمة، والأشكال الجديدة من السوق، ومفاهيم المال، والحروب التي طرأت عربيًا وما تزال تهدم المعمارين الخارجي والداخلي للإنسان. وهذا الانعكاس إن كُتب سيأتي جزء منه مُعاينًا وطارحًا للأسئلة؛ وقوفًا على ما آلت إليه الأمور. إن المعيقات التي كانت تقف بوجه الكتابة في الأدب البوليسي برأيي ما عادت معيقات، وما عاد أمام الكاتب العربي إلا اقتحام هذا المجال دون ريبة من عدم إقبال القارئ على ما كتب.على الصعيد الشخصي أتنبأ برواية عربية بوليسية قادمة يكتبها الجيل الجديد. يذكر ان جلال برجس شاعر وروائي أردني، مواليد1970. وصلت روايته (دفاتر الورّاق) للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر هذا العام. كما وصلت رواية (سيدات الحواس الخمس) عام 2019 إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية/‏ البوكر 2019. وحصل على جائزة كتارا للرواية العربية للعام 2015، عن رواية (أفاعي النار/‏حكاية العاشق علي بن محمود القصاد).