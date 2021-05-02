مشاهد ضوئية ساحرة تعكس جمالية التكوينات الصخرية في رأس الجنز

صور-العمانية:

تجذب التكوينات الصخرية المميَّزة في رأس الجنز بنيابة رأس الحد بولاية صور، اهتمام شريحة واسعة من المصوّرين المحترفين والهواة والمهتمين والجيولوجيين والطلاب الباحثين في هذاالقطاع. وفي هذا الصدد أشار المصوّر الفوتوغرافي حسين بن علي العامري إلى أنّ شاطئ رأس الجنز شكَّل منطقة جذب سياحي وخاصة من هواة التصوير الفوتوغرافي ، مؤكدا أنّ التنوُّع الموجود في الطبيعية من حولنا يسمح لأي شخص حامل للكاميرا بأن يلتقط أجمل الصور وأروع اللحظات، من شروق وغروب الشمس ومناظر جبلية وشلالات ومساحات خضراء وبحيرات وأمواج البحر ومنارات وصحراء وغيرها من المناظر الساحرة.

وأضاف أنّ رأس الجنز تمتاز بتكويناتها الصخرية الرائعة والجاذبة لعدسات المصوّرين الذين يقومون باختيار الزوايا بحيث يظهر جمالها وألوانها للخروج بلوحة فنية مبهرة. وتعدُّ نيابة رأس الحد من أهم وأبرز مناطق الجذب السياحي وهي أول بقعة تُشرق عليها الشمس في السلطنة والجزيرة العربية، وتتميّز بتوفر العديد من الأماكن الطبيعية وطقس معتدل على مدار العام. وتتميّز النيابة بالعديد من المقومات الطبيعية والخلجان الجميلة من أهمها

رأس الجنز الذي يعدُّ من أهم المواقع السياحية.

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