«حصن جعلان بني بوحسن» معلم تاريخي وبوابة للعروض الشعبية والحِرف التقليدية

جعلان بني بوحسن ــ العُمانية: يعدّ حصن جعلان بني بوحسن من أهم المعالم التاريخية والسياحية في ولاية جعلان بني بوحسن ذات الطابع الهندسي والمعماري البديع ويمتاز الحصن بشكله الدائري المبنيّ بالصاروج والحصى.

ويبلغ ارتفاع حصن جعلان بني بوحسن 8 أمتار وقطره 50 مترًا ويحيط به سور خارجي بمساحة تقدر بــ 5000 متر مربع، كما توجد بالحصن منصات بها عدد من الفتحات كانت تستخدم للمراقبة، كما يتكون الحصن من سور يحيط بالمبنى الدائري ذي الطابقين، وثلاثة من الأبراج المحاطة بالحصن هي برج حارس المنازل وبرج الزوبعة وبرج المنصورة وساحة واسعة محاطة بسور خارجي بطول 1500متر مربع وبارتفاع 5 أمتار، وفي السور بوابتان على الجانبين الشرقي والغربي، كما توجد بئر يستخدمها قاطنو المبنى ويوجد به مخرج للطوارئ إذا حوصر المبنى بمسافة 2 كم. ويقام في الحصن معظم الفعاليات والنشاطات التي تحتفل بها الولاية في المناسبات المختلفة ويقام فيه العديد من العروض التقليدية والشعبية المتنوعة، كما يتم عرض الحِرف التقليدية التي تنفرد بها الولاية لما يتميز به الحصن من مساحة واسعة ومتانة في سوره وارتفاعه. وأحرز حصن جعلان بني بوحسن العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الجودة المخصصة للحصون التي كانت تنظمها وزارة السياحة سابقًا أبرزها: المركز الأول في مسابقة الجودة لحصون محافظتي جنوب وشمال الشرقية خلال الموسم 2009-2010م، وجاء في المركز الثالث لعام 2010-2011م. ويشتمل الحصن على عدد من المرافق التي تمت إضافتها حديثًا، منها:

مكتب للإدارة والموظفين الذين يبرز دورهم في الإشراف على الحصن وتنظيم أوقات الزيارة، وإرشاد الزوار وتعريفهم بالحصن وتوزيع المطويات والمنشورات عليهم من خلال عدد من المرشدين.