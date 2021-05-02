فاطمة الصفي تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بسبب "أنيسة الونيسة" وعمليات التجميل التي أجرتها

الفنانة الكويتية فاطمة الصفي حلّت ضيفة على برنامج "علي ونجم" الذي يعرض طيلة موسم شهر رمضان 2021، وتطرقت الى العديد من المواضيع بخصوص فنها وشخصيتها وعائلتها، كاشفة عن نجاتها من الموت بسبب مسلسل "انيسة الونيسة" كما تحدثت عن عمليات التجميل التي خضعت لها، فتابعوا معنا التفاصيل.

فاطمة الصفي تكشف تفاصيل نجاتها من الموت

الفنانة الكويتية فاطمة الصفي فاجأت جمهورها خلال استضافتها ضمن برنامج "علي و نجم" عن نجاتها من الموت بعد أن أدت مشهداً في مسلسل "أنيسة الونيسة" الذي كاد ان يودي بحياتها عند تصويره، مبينة أنها كادت تغرق "لايف"، وأن هذا المشهد تسبب في إصابتها بهلع وخوف "فوبيا" من البحر والغرق.

وتحدثت فاطمة الصفي، عن تفاصيل هذا المشهد قائلة أنه أثناء التصوير قفزت في المياه، لكن الفستان الذي كانت ترتديه ارتفع جزء منه، وغطى وجهها ولم تستطع أن تتنفس، وبدلاً من مساعدتها، تركها فريق العمل بهذه الحالة بكونهم يعلمون بأنها تستطيع السباحة، لكن بعد صراخها هبوا لإنقاذها، لافتة الى أنها أصيبت بـ"فوبيا" من البحر من حينها.

فاطمة الصفي وحياتها الشخصية

فاطمة الصفي تطرقت الى حياتها الشخصية وأكدت بأنها تزوجت لفترة 5 سنوات وكانت تعتبر زوجها بمثابة صديق لها، كما أوضحت بأنها عاشت قصة حب بعدها منذ العام 2014 حيث كانت تعيش حينها حياة وردية، لكن هذه اللحظات انتهت الآن، ولا ترغب بالتصريح مجدداً عن حياتها العاطفية.

ولفتت الى أنها تعطي ثلاثة فرص للأشخاص المقربين منها دائماً، موضحة أن هناك أخطاء لا تغتفر، ولا تعطي فيها فرصة أخرى مثل خيانة ثقة أو هدم بيت، أو الطعن في الشرف، ومن يفعل ذلك يتم حذفه من حياتها، وأكدت بأنها تعرف كيف تأخذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، وذلك لخبرتها في الحياة، بعد بلوغها 40 عاماً.

عمليات تجميل فاطمة الصفي

فاطمة الصفي أكدت بأنها لا تعارض عمليات التجميل ابدا، وبأنها سبق وأن صرحت ربما ستخضع للتجميل في وجهها للحفاظ على ملامحها، واعترفت بأنها أجرت عمليات تجميل في جسمها.

فاطمة الصفي تصاب بكورونا للمرة الثانية

فاطمة الصفي كانت قد اثارت جدلاً واسعاً قبل ايام بعد اعلانها اصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية رغم تعافيها منذ شهر من الإصابة الأولى، وعبرت عن صدمتها بهذا الأمر.

وقالت فاطمة الصفي عبر فيديو لها على حسابها الشخصي في سناب شات إن نتيجة التحليل أثبتت إصابتها بكورونا رغم شفائها من الإصابة الأولى، معبرة عن استيائها :"كلكم قلتم النتيجة ما تطلع غلط، الشهر اللي فات كنت مصابة بكورونا منذ يومين تقريباً أتممت الشهر".

الفنانة الكويتية طلبت من الأطباء محاولة شرح ما يحدث لها متسائلة :" هل يصير تطلع كورونا مرة ثانية، أو النتيجة غلط ، شرحولي ما هذه الحالة لنفهم"، وأكدت أنها لم تخالط أي شخص خلال الفترة الماضية وأنها لم تخرج من المنزل لمدة شهر إلا لإجراء الفحص فقط في السيارة وفوجئت بإصابتها، وتابعت :"أحب أقولكم علشان ما يقولون بعد مخالطة مادري شنواا".