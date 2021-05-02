أحدثهم أحلام الجريتلي وهادي الجيار.. 4 نجوم راحلين هزت مشاهد وفاتهم بمسلسلات رمضان قلوب المشاهدين

شهدت أحداث عدد من مسلسلات رمضان 2021، الظهور الأخير لبعض النجوم الذين رحلوا عن عالمنا قبل أشهر قليلة، حيث قاموا بتصوير جزء من مشاهدهم في تلك الأعمال قبل الوفاة، وهو ما تسبب في تغيير بعض خطط صناع تلك الأعمال الذين اضطروا لتغيير نهاية أدوار هؤلاء في المسلسلات التي شاركوا فيها، حيث انتهت شخصياتهم بالوفاة في المسلسلات مثلما حدث في الواقع أيضًا.

هادي الجيار

ومن بين هؤلاء النجم الراحل هادي الجيار الذي شارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2" وقدم شخصية والد أحمد مكي، فبعد وفاته بفيروس كورونا في الواقع، اضطر صناع المسلسل الشهير بإنهاء شخصيته في المسلسل بالوفاة أيضًا، حيث ظهر أحمد مكي في أحد المشاهد وهو يكشف سبب الوفاة المفاجئة لوالده ضمن الأحداث، وأوضح أنه توفى بسكتة قلبية خلال نومه.

وكان هادي الجيار قد ظل بالمستشفى لفترة ليست بطويلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، إلى أن توفي شهر يناير الماضي قبل أن ينتهي تمامًا من تصوير مشاهده في "الاختيار- رجال الظل"

يوسف شعبان

الفنان يوسف شعبان أيضًا توفي تزامنًا مع تصوير دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كذلك انتهى دوره في المسلسل بوفاته، حيث قدم يوسف شعبان شخصية "عم حكم" الذي تربطه علاقة طيبة بسفينة وسرية أو عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وانتهت شخصية عم حكم في المسلسل بمقتله في المحل الخاص به بسبب حقيبة الماس التي أخفاها سفينة وسرية بالمحل، حيث دخل الثنائي في حالة صدمة بعد دخولهما المحل ووجدا عم حكم غارقًا في دمه، لتنتهي مشاهده بعد ذلك.

مشاري البلام

الفنان الراحل مشاري البلام الذي توفى بعد معاناة مع فيروس كورونا قبل أشهر قليلة، توفى قبل أن يستكمل دوره في مسلسل "بيت الذل" الذي يعرض حاليًا على الشاشات، وهو ما جعل صناع العمل يستعينون بنجله صالح لاستكمال تصوير المشاهد التي لم ينته منها الفنان الراحل.

وقبل يومين نشر صالح البلام عبر حسابه على انستجرام مشهد من المسلسل الذي ينافس في موسم رمضان حاليًا والذي يعتبر ظهوره الأول في العمل حيث ظهر وهو يؤدي دور والده الفنان الراحل أثناء فترة شبابه وهو يقوم باللعب مع طفتله.

وعلق صالح البلام على المشهد وقال: "مسلسل (بيت الذل) آخر مسلسل للراحل والدي مشاري البلام.. وآخر مسلسل أشارك فيه معه.. الله يرحمك ويدخلك الجنة.. أجدد الشكر للغالية صمود الكندري، والغالي مخرج العمل أحمد الفردان وأشكر كل كاست العمل"، ويبدو أن شخصية مشاري البلام سوف تنتهي خلال أحداث العمل بوفاته خاصة وأن نجله قدم دوره ولكن في مرحلة الشباب فقط.

أحلام الجريتلي

النجمة الكبيرة أحلام الجريتلي رحلت عن عالمنا قبل أشهر قليلة، إلا أن الجمهور تفاعل مع وفاتها للمرة الثانية ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعرض حاليًا، حيث تقوم أحلام بدور خيرات والدة الإرهابي رمزي الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي في المسلسل الشهير.

وظهرت أحلام الجريتلي وهي تتوفى في أحضان زوجها بعد أن حققت أمنيتها الأخيرة في الخروج معه، وبمجرد أن عادت للمنزل توفيت على الفور.

كذلك من المقرر أن تنتهي الشخصية التي تقدمها الفنانة الراحلة في مسلسل "نسل الأغراب" بالموت أيضًا، بعد أن عادت لنجلها غفران أو أمير كرارة بعد غياب 20 عامًا كانت مخطوفة فيهم من قبل عساف أو أحمد السقا.