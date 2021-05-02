كندة علوش ضيفة الحلقة 21 من برنامج "خمس نجوم" رمضان 2021

في أحدث حلقات برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً، يستضيف البرنامج النجمة كندة علوش في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث تتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت الغير متوقعه.

برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBCمصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الأحد 2 مايو 2021 الساعة 9:00 مساء.