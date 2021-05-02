"الخيانة" تطارد نيللي كريم في 5 مسلسلات أحدثها "ضد الكسر"..فهل انعكست تفاصيل حياتها الخاصة على أعمالها؟

نيللي كريم النجمة الشهيرة نجحت في أن تكون واحدة من أكثر النجمات اللاتي ينتظرهن الجمهور في دراما رمضان كل عام، ويحققن نجاحًا بمسلسلاتهن التي غالبًا ما تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل.

وتنافس نيللي كريم هذا العام بمسلسل "ضد الكسر" الذي لاقى ردود أفعال جيدة منذ بدء عرضه، إلا أن الجمهور اعتبر أنها تقوم فيه بتكرار بعض من أدوارها السابقة، خاصة وأن الخطوط الرئيسية للعمل تدور حول الخيانة الزوجية، وهي ليست المرة الأولى التي تجسد فيها نيللي دور المرأة التي تتعرض للخيانة.

واعتبر البعض أن سبب تسليط نيللي كريم الضوء على فكرة الخيانة الزوجية في أعمالها، هو تعرضها لهذا الأمر في حياتها الخاصة، حيث إنها صرحت أكثر من مرة في لقاءات تلفزيونية بأنها تعرضت للخيانة، خلال أحد زيجاتها السابقة دون أن تكشف التفاصيل إضافة إلى هجومها على الرجال بشكل عام خلال استضافتها في برنامج "قعدة رجالة" مؤخرًا.. فهل انعكست تفاصيل حياتها الخاصة على أعمالها وأصبح رأيها سلبيًا في العلاقات الزوجية وهو ما دفعها أن تسلط الضوء على هذه الفكرة تحديدًا أم أن الأمر صدفة بحتة؟

ضد الكسر

نيللي كريم في مسلسل ضد الكسر ظهرت متزوجة من محمد فراج الذي يقوم بأداء دور كريم، الزوج الخائن الذي يخون زوجته مع إحدى معارفها والتي تقوم بدورها الفنانة سينتيا خليفة، ولكنها تعلم بالأمر، وتواجهه كما أنها تطلب الطلاق منه.

لأعلى سعر

نيللي كريم كذلك قدمت دور الزوجة التي يخونها زوجها في مسلسل "لأعلى سعر"، وشهدت الأحداث في العمل خيانة أحمد فهمي لنيللي كريم مع صديقتها زينة، مبررًا ذلك بأنها كانت قد أهملت في نفسها بعد الإنجاب، وبعد مواجهتها له بالخيانة قررت الانفصال والانتقام منه، إلى أن عاد إليها مجددًا في النهاية، وكأنه أعاد اكتشافها من جديد.

سجن النسا

على الرغم من اختلاف أجواء مسلسل "سجن النسا" بمسلسلات نيللي كريم الأخرى، وتجسيدها دور فتاة شعبية في هذا العمل، إلا أنها تعرضت للخيانة الزوجية أيضًا وعلى يد صديقتها المقربة التي قامت بدورها أيضًا ريهام حجاج، التي قررت أن تدخل في علاقة عاطفية مع زوجها أو أحمد داود بالرغم من قوة علاقتها بنيللي كريم.

وتوالت الأحداث واكتشفت نيللي كريم الأمر لكن سجنها لعدة سنوات منعها من الانتقام منهما، وبمجرد خروجها من السجن قررت الانتقام وقتلهما.

اختفاء

ضمن أحداث مسلسل "اختفاء" اكتشفت نيللي كريم خيانة زوجها الذي قام بدوره الفنان هشام سليم، حيث تزوج عليها أثناء تواجدها في روسيا، كما اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها وزواجه من أخرى وهروبه منها ومن الجميع وعند مواجهته قررت طلب الطلاق منه.

سقوط حر

في الحلقات الأخيرة من مسلسل "سقوط حر" تكتشف أخيرًا نيللي كريم اللغز الذي تسبب في دخولها مصحة نفسية بعد اتهامها بقتل زوجها، فبعد أن تذكرت حواراتها مع أحمد وفيق زوج شقيقتها بالعمل، استعادت أحد الحوارات الهامة بينهما والذي أكد لها فيه أن زوجها كان يخونها مع شقيقتها وزوجته، كما أنه حاول تدبير خطة لمقتلهما .