فيديو عبد المنعم عمايري يواجه تيم حسن في "الهيبة 5" ويبكي بسبب هذا الدور

عبد المنعم عمايري النجم السوري حل ضيفًا على برنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وتحدث عن أحدث أعماله المقبلة وكواليس أبرز أعمال السابقة التي لاقت ردود أفعال إيجابية، إضافة إلى الكشف عن بعض المفاجآت.

عبد المنعم عمايري يشارك في "الهيبة 5"

عبد المنعم عمايري فاجئ الجمهور وأعلن انضمامه إلى فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، أمام بطل العمل الرئيسي الفنان تيم حسن، كما أكد أن التصوير سوف يتم في منتصف الشهر الجاري.

النجم السوري عبر عن حماسه للشخصية الجديدة التي سوف يقدمها في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة، خاصة وأن تلك سوف تكون المرة الأولى التي يتعاون نجمين سوريين في عمل فني واحد موضحًا أنه يكن محبة وإعجاب للفنان تيم حسن، موضحًا أنه تعاقد بالفعل مع شركة صباح إخوان للإنتاج منذ حوالي شهر ليقدم أحد أدوار البطولة في الجزء الخامس والأخير.

بكاء عبد المنعم عمايري بسبب "قيد مجهول"

وخلال اللقاء أيضًا كشف عبد المنعم عمايري عن كواليس دوره في مسلسل "قيد مجهول" الذي عرض مؤخرًا، كذلك لم يستطع أن يتمالك نفسه وهو يتحدث عن شخصية سمير التي أداها في العمل والصعوبات النفسية التي واجهها بسببه، وبكى متأثرًا بالدور، لافتًا إلى أن أحد المشاهد جعلته يزور طبيب نفسي وبقى متأثرًا بالشخصية لفترة طويلة.

ومن المعروف أن مسلسل "قيد مجهول" من بطولة باسل خياط وعبد المنعم عمايري وهيا مرعشلي ونظلي الرواس وبيار داغر وغيرهم، والعمل يدور في أجواء من التشويق والإثارة حول سلسلة من الجرائم الغامضة التي يحقق فيها الأمن الجنائي، والتي تتقاطع مع حياة سمير وزوجته اللذان يعانيان من ضيق ذات اليد.

نجوم الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"

الجدير بالذكر أيضًا أن الإعلامية إيميه صياح انضمت مؤخرًا للجزء الخامس من "الهيبة" والذي تم التأكيد على أنه سوف يكون الجزء الأخير، لتلتحق الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية بالتالي بقائمة نجمات الهيبة اللواتي تولين دور البطولة مع النجم السوري تيم حسن طيلة مواسم مسلسل الهيبة السابقة، إضافة إلى انضمام النجم عبد المنعم عمايري.