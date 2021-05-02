هل يغني أحمد سعد في حفل زفاف طليقته سمية الخشاب في مسلسل "موسى"؟ .. بالفيديو

أحمد سعد المطرب المصري تردد أنه من المقرر أن يقوم بغناء أغنية خاصة بمسلسل "موسى" في إحدى الحلقات المقبلة، وتحديدًا الحلقة التي سوف تشهد زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب في العمل.

هل يرفض أحمد سعد التعاون مجددًا مع سمية الخشاب؟

أحمد سعد تحدث عن الأمر وعلق على موقفه من المشاركة في عمل تقوم ببطولته طليقته السابقة سمية الخشاب، وذلك في تصريحات لبرنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4 ورفض أحمد سعد نفي أو تأكيد الأنباء التي تتردد حول غنائه أغنية جديدة خاصة بهذا العمل، ولفت إلى أنه بالفعل الأمر مطروح الآن، ولكن لا يوجد أي خطوات رسمية من قبل صناع العمل.

أحمد سعد وأغنية مسلسل "موسى"

وأوضح أحمد سعد أنه لا يمانع بشكل مبدئي في تقديم أغنية حفل الزفاف في المسلسل، خاصة وأنه يفضل ألا تؤثر حياته الخاصة على العمل، وأكد أنه ليس لديه أزمة في الأمر من ناحيته، مشيرًا إلى أنه بالفعل كان هناك حديثا عن ذلك الأمر لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وأنه حتى الآن لا يستطيع أن ينفي أو يؤكد الأمر، حتى لا يقول أخبار كاذبة.

ومن المعروف أن زواج سمية الخشاب وأحمد سعد انتهى بالانفصال قبل فترة طويلة، وظهر الثنائي في بعض البرامج التلفزيونية وحكى كل منهما عن سبب الانفصال وما تعرضها له خلال فترة الزواج، حيث انتهى الأمر بأزمة كبيرة وقتها بسبب تصريحات كل منهما المثيرة للجدل.

معلومات عن مسلسل "موسى"

الجدير بالذكر أن مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور قصة مسلسل "موسى" حول شخصية "موسى" والذي تنقلب حياته بسبب وفاة شقيقه في الحرب العالمية وتدهور حال أسرته بعد هروبه إلى الجبل بسبب الحكم عليه بالإعدام، فيقرر الانتقام من الاحتلال الانجليزي وعدد من رجال القرية الكبار ويدخل في حرب معهم، ويتزامن ذلك مع قصة حبه مع "نجاة" والتي انتهت بوفاتها في الفيضان.