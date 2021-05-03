مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 5 هل تنجح تجربة إدوارد في علاج الفيروس؟

يوسف الشريف في الحلقة 5 من مسلسل "كوفيد 25" يفضح الشركة المتورطة في انتشار الفيروس الجديد، بينما ينتشر الذعر حول العالم بعدما أصيب بالفيروس قطاع واسع من سكان الأرض.

ياسين ينجح في الهروب من المصابين ويصل إلى المستشفى

تحاول "نهال" آيتن عامر أن تساعد "ميرنا نور الدين" التي تسعى للإجهاض لرغبتها عدم معرفة زوجها "عزيز" اسماعيل فرغلي تفاصيل هذا الحمل لكون الجنين ليس ابنه، وتعدها نهال بعدم الإعلان عن هذا، بينما ينجح "ياسين" يوسف الشريف في العودة إلى المستشفى مع كل من "فريدة" راندا البحيري، وأحمد صلاح حسني وابنائه، وينتشر الذعر بين الأشخاص الموجودين في المستشفى ويسيطر عليهم الخوف بسبب انتشار الموت في كل مكان، بينما يحاول "نادر" عصام السقا أن يطمئن "أشرف" على نجله الذي اختفى بعد انتشار الفيروس.

ياسين يكشف عن شركة الأدوية المتورطة في انتشار الفيروس الجديد

يفشل "الدكتور سيف" إدوارد في تجربة العلاج التي كان يسعى لتنفيذها على أحد المصابين، بينما يرفض ياسين وكذلك الأطباء العاملين في المستشفى ما يقوم به خصوصا أن تجربته تعتبر تعدى على المصاب بدون الحصول على موافقته أو موافقة أسرته، بين يعلم سيف بأن والدته قد توفيت بسبب الفيروس.

نهال تطلب من ياسين سرعة التحرك من أجل أن يكشف جميع الحقائق ضد الشركة المتورطة في نشر الفيروس حول العالم، ويظهر ياسين في فيديو جديد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ويقدم بلاغ ضد شركة الأدوية المتورطة في هذه الأزمة، ويعلن أنها متسببة في انتشار الفيروس كما أن العاملين بها لديهم اللقاح.

ويطالب ياسين بسرعة الحصول عليه قبل تهريبه خارج مصر، كما يتواصل مدير فرع هذه الشركة المتورطة في فروعها بالخارج ويهددهم في حال عدم إنقاذه وارسال طائرة له، سوف يبدأ في الإعلان عن تفاصيل المعلومات التي يمتلكها.

الخطر يحيط بالمتواجدين في المستشفى بالحلقة 5 من "كوفيد 25"

يخرج شخصان من المتواجدين في المستشفى من أجل تنفيذ مهمة خارجها، وعند هروبهما عن طريق إحدى سيارات الإسعاف ينجح المصابين في الوصول لشخص منهم ويتم قتله، بينما يحتجز الآخر حتي ينجح ياسين في الوصول إليه وإنقاذه، لكن تبدأ صفارات الانذار في كل مكان بالمستشفى محذرة من وجود حريق، في خطوة تعد خطيرة على جميع المتواجدين داخلها حيث أن المصابين ينجذبون إلى الأصوات المرتفعة.