مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 20 منى زكي تقابل محمد ممدوح مع ابنهما إبراهيم

محمد ممدوح "حازم" يوافق على طلاقه لـ"هنا" منى زكي في الحلقة 20 من مسلسل "لعبة نيوتن"، كما يبدأ التخطيط للارتباط من "أمينة" عائشة بن أحمد التي تترك "بدر" سيد رجب.

حازم يوافق على طلاق هنا

محمد فراج "مؤنس" يذهب إلى "حازم" محمد ممدوح ويطلب منه تحديد موعد من أجل إنهاء كافة إجراءات الطلاق الرسمية، ويحاول حازم تأخير هذا اللقاء، بينما يؤكد له مؤنس أن هنا قدمت له تنازل على كافة حقوقها المادية، ويتصل بها تليفونيا لكي يستمع حازم لكل هذه التفاصيل، وتطلب هنا أن يتم تسريع إجراءات الطلاق، ويصدم حازم من طلبها لكن يطرح عليها سؤال حول الرسالة التي ارسلها عن طريق مؤنس، لكن هنا تكشف أنها لا تعرف أي شيء عن الرسالة، ويقرر مؤنس إغلاق الهاتف من أجل أن لا تسمع ما يقوله حازم الذي يؤكد أنه توقع ما حدث من مؤنس.

حازم يرغب في الارتباط بأمينة

حازم يذهب للقاء "أمينة" عائشة بن أحمد التي تستعد للسفر إلى فرنسا وعدم العودة، ويطلب منها أن يسافر معها من أجل أن يكمل حياته معها، وتصدم أمينة بما قاله لها حازم عن هنا التي تزوجت من مؤنس، ورغبته في أن يعيش معها في فرنسا وعدم العودة إلى مصر.

مؤنس يذهب إلى هنا التي تطلب منه تفسير لحديث حازم عن الرسالة التي لم تصل إليها، لكن مؤنس يبدأ في المناورة ويؤكد لها عدم معرفته بأي تفاصيل عن هذه الرسالة، ويواجهها بحقيقة ذهابها إلى حازم في السجن بدون أن تكشف له عن تفاصيل هذا، وتقدم هنا اعتذارها له عن هذا وتوضح أن سبب موقفها يعود لرغبتها لعدم التسبب في أي ضيق له.

هنا تقرر الذهاب إلى حازم من أجل رؤية ابنه

أمينة تذهب إلى "بدر" سيد رجب من أجل توديعه قبل ذهابها مع حازم كما يؤكد لها بدر انه استطاع أن يعيده لها من جديد، ويتحدث عن مدى حبه وألمه بسبب فراقها، كما يوضح أن رحيلها لن يسبب له أي أزمة لكونه لا يرغب في إظهار ضعفه أو ألمه، وتذهب هنا إلى منزلها القديم وتبدأ في تذكر أجمل ذكرياتها مع حازم، لكنها ترفض أن تأخذ اغراضها التي أتت من أجلها، ويغضب مؤنس من طريقة تفكير هنا التي تشعر بحالة من الندم بسبب عدم معرفة حازم لملامح ابنه إبراهيم حتى الآن، وتطلب من مؤنس أن تذهب إلى حازم من أجل أن يري ابنه إبراهيم، ويوافق مؤنس وتذهب بابنه إليه.