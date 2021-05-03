فيديو إيهاب توفيق يتحدث عن خلافاته مع عمرو دياب: "فيه غيرة ومفيش بينا ود"

إيهاب توفيق حل ضيفاً على حلقة الليلة من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والخاصة في تصريحاته بالبرنامج.

تصريحات إيهاب توفيق في "شيخ الحارة والجريئة"

وتحدث الفنان إيهاب توفيق في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن مسيرته الفنية وسبب غيابه في الفترة الأخيرة وتأثر نجوميته، وقال إن من أسباب ابتعاده غياب فريق العمل الجيد حوله، واعترف بالخطأ في اختيار فريق العمل الجيد حوله مثل بقية المطربين لكي يصبح في مقدمة النجوم، وقال إن الفترة الحالية أصبحت هناك معايير جديدة في النجومية وليس كل مطرب جيد يصبح رقم 1، وضرب مثلاً بالفنان مدحت صالح الذي يراه من أفضل الأصوات ولكن ليس في مقدمة النجوم.

إيهاب توفيق يتحدث عن خلافاته مع عمرو دياب

وقال إيهاب توفيق إنه لا يوجد خلافات له مع عمرو دياب، ولكن لا توجد علاقة بينهما أو إتصال، ووصف الأمر بعدم وجود ود بينهما، وأضاف إن عمرو دياب بدأ مسيرته قبله وكانت علاقتهما جيدة في فترة شبابهما وجمعتهما عدة مناسبات، ولكن بعد نجاح إيهاب توفيق في التسعينيات حدثت غيرة بينهما ولم يتواصلاً.

وأشاد إيهاب توفيق بالفنان محمد فؤاد وقال إن غيابه الطويل لن يؤثر على نجوميته وإنه سيظل محمد فؤاد مهما حدث، ورفض المقارنة بين محمد منير وعمرو دياب، وقال إن لكل منهم جمهور مختلف ولا يجوز اعتبار أحد منهم هو المطرب الأول، ونفى إيهاب توفيق نيته الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين خلفاً للفنان هاني شاكر، وأشاد به وبدوره في النقابة واستبعد تفكيره في هذا الأمر.

إيهاب توفيق ينتقد شيرين عبد الوهاب

وتحدث إيهاب توفيق عن تعرضه للغيرة والمؤامرة من البعض، وقال أن أحد الفنانين لا يرغب بوجوده على الساحة وامتد الأمر لتخريب منزله وتعمد إيذائه، وانتقد إيهاب توفيق شيرين عبد الوهاب وقال إنه حزن بسبب فهمها الخاطيء لتصريحاته وقت أزمتها مع عمرو دياب، وأضاف إنه كان يريد منها عدم التقليل من بقية الفنانين وحصر خلافها مع عمرو دياب فقط.