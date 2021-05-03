مسلسل "نسل الاغراب" الحلقة 20 غفران يذهب لمقابلة جليلة بعد طلاقهما

مسلسل "نسل الاغراب" الحلقة 20 ، شامية تعود إلى قصر ابنها غفران الغريب وسط ترحيب ودموع من الجميع وتطلب من غفران عدم الانتقام لكنه يرد عليها بأنه لن يستطيع كبح جماح نفسه حتى ينتقم من عساف.

جليلة تحذر عساف

غفران يسأل أمه عن من كانت معه في الفترة الأخيرة، عساف الغريب أم بكري زلط؟ فترد بأنها لم تر بكري أبدا.

علي الغريب يقرر حبس بكري زلط بعد ضبطه مع كمية كبيرة من الذهب دون أن يملك أوراق تثبت ملكيته له، وبكري يدعي أن الذهب ليس ذهب الأغراب كما يقول علي الغريب ولكنه ذهب غجر زلط.

ردا على اتهامات بكري لعلي الغريب بأنه يطمع في الذهب، فما كان من علي إلا أن يقرر حبسه بشكل قانوني وتسليم الذهب للسلطات.

جليلة تحذر عساف من المساس بابنائها أو إخوتها أو غفران الغربب، وتهدده بتركه في حال فعل ذلك.

غفران يقابل جليلة

عساف الغريب يؤجر مجموعة كبيرة من الرجال لحماية قصره وحماية جليلة واستعدادا للحرب القادمة ضد غفران في الليلة الكبيرة.

عساف يخدع بكري ليتضح أن الذهب الذي أعطاه له ليس ذهب حقيقي وإنما مزيف، ويأخذ نميري أخوه لمكان الذهب الحقيقي.

في نهاية الحلقة 20 من مسلسل نسل الأغراب، غفران يذهب لمقابلة جليلة التي تخلت عنه.