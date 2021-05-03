مسلسل "موسى" الحلقة 20 محمد رمضان يعود للانتقام بعد محاولة قتله

مسلسل "موسى" الحلقة 20.. موسى يخرج من المستشفى بصحبة "حلاوتهم" وسط ترحيب من السوق/ وينوي الانتقام ممن حاول قتله في الحلقة 20 من مسلسل موسى.

موسى يستعد للزواج من حلاوتهم

موسى يفاجيء حلاوتهم بشراء فستان الزفاف لها، وهي تستعجله في طلب يدها من المعلم وهبة.

وهبة الوزان مازال غاضبا بسبب نية حلاوتهم الزواج من موسى، ولن يتوقف عن التفكير في التخلص منه.

صدمة في بيت شهاب

صدمة في بيت شهاب، بعد أن أكتشفت أن أم شهاب ماتت منذ زمن وأنه لم يقم بدفنها بل قام بتحنيط جثتها ووضعها في إحدى غرف المنزل، الأمر الأغرب أنه يتحدث معها كما لو كانت على قيد الحياة.

نوفل يكلف أمه بعمل "عمل سحري" له لكي يموت شهاب ويتزوج هو من شفيقة، وهي تماشيه ولكن ليس لعمل سحر كما يقول ولكن ليحضر الطعام والشراب إلى المنزل.