الصور الأولى لـ حورية فرغلي في القاهرة بعد انتهاء رحلتها العلاجية في أمريكا

حورية فرغلي طمأنت الجمهور اليوم على حالتها الصحية بعد نشر صور وفيديوهات من لحظة وصولها إلى مطار القاهرة، بعد أشهر من تواجدها في أمريكا وخضوعها لأربع عمليات جراحية في أنفها.

أول ظهور لحورية فرغلي في القاهرة بعد جراحات أنفها

وتداول الجمهور صور وفيديوهات للفنانة حورية فرغلي في مطار القاهرة، وذلك في لحظة وصولها بعد أشهر قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية وخضوعها لأربع عمليات جراحية في أنفها، وطمأنت حورية فرغلي الجمهور على حالتها الصحية وعبرت عن سعادتها لعودتها أخيراً إلى القاهرة بعد رحلة علاجية طويلة في أمريكا.

حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية

وكشفت حورية فرغلي عن شكل أنفها بعد العمليات الجراحية التي خضعت لها أمام الجمهور في مطار القاهرة، وطمأنتهم على حالتها الصحية، وقالت إنه من المقرر أن تعود إلى طبيبها في أمريكا في الصيف من أجل متابعة تطورات العمليات الجراحية، ومن المتوقع ان تجري عملية جراحية خامسة بعد تلك الفترة، ونشرت حورية فرغلي صورة لها من المطار عبر صفحتها بانستقرام واحتفلت بعودتها مع الجمهور.

الصور الأولى لحورية فرغلي بعد جراحات أنفها

وكانت حورية فرغلي قد نشرت مؤخراً الصور الأولى لها بعد انتهاء العمليات الجراحية في أنفها، و وكانت حورية فرغلي قد خضعت لأربع عمليات جراحية دقيقة في الأنف، فأجرت العملية الأولى في فبراير الماضي، واستغرقت العملية 10 ساعات، بسبب صعوبة العملية واستئصال قطعة من القفص الصدري، وغضروف من عظام الأذن من أجل ترميم الأنف، والعملية الثانية تم وضع العظام في مكانها، والثالثة كانت عبارة عن تأهيل هذه العظام، والأخيرة وضع اللمسات الأخيرة للتأكد من نجاح العملية.

وكشفت حورية فرغلي أن طبيبها سمحح لها بالعودة للقاهرة في الفترة الحالية، من أجل فترة النقاهة قبل العودة لأمريكا في الصيف المقبل للاطمئنان على حال أنفها بعد العملية الجراحية، وكانت حورية فرغلي قد أقلقت الجمهور طوال الشهور الماضية بسبب كشفها عن أزمتها النفسية والصحية بسبب تشوه أنفها وابتعادها عن العمل وتأثر حالتها الصحية بسبب الجراحات الفاشلة التي خضعت لها في أنفها بعد إصابته بكسور منذ سنوات.