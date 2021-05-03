مسلسل "الطاووس" الحلقة 21 أمنية ترفض الزواج من "فيجو"

سهر الصايغ تحاول في الحلقة 21 من مسلسل "الطاووس" أن تبدأ حياة جديدة، بينما يحاول "فيجو" خالد عليش الضغط عليها من أجل أن تتزوج منه ويهاجران إلى أوروبا، لكن "كمال الأسطول" جمال سليمان يواجه تدخلاته بشكل حاسم.

كمال الاسطول ينجح في الوصول لمعلومات جديدة

جمال عبدالناصر "المستشار حسام" يحاول التخفيف عن "فرح" فرح الزاهد ووالدتها بعدما صدر قرار بحفظ قضية "أمنية" سهر الصايغ، ويؤكد أنه سوف يستمر في البحث عن الحقيقة والقيام بدوره، كما أن المحامي "كمال الأسطول" جمال سليمان سوف يستمر كذلك في البحث عن معلومات جديدة تفيد القضية، ويطلب منها الاستمرار في الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عدم نسيان القضية.

وينجح كمال الاسطول في الوصول لبعض المعلومات المهمة حول بعض المواد الممنوعة التي تستخدم في الإيقاع بالفتيات، ويبدأ البحث عن تفاصيل أكثر عنها، وتتبنى فرح قضية فتاة تعرضت لموقف يشبه قضية أمنية، على يد "زين شاهين" عابد عناني.

فيجو وسمية يضغطان على أمنية من أجل الزواج

أمنية تحاول نسيان ما حدث لها وتعيش حياة مستقرة مع "ماتيلدا" سميحة أيوب، وتقرر "سمية" هبة عبدالغني أن تستمع لكلام زوجها بأن تتزوج شقيقتها "أمنية" من "فيجو" خالد عليش، الذي يطلب منها أن ترتبط به وأن يهاجر كل منهما إلى إيطاليا، لكن أمنية ترفض الضغوط وتؤكد أنها لا تريد أن تتزوج، لكن فيجو يهاجمها بسبب هذا القرار وتتدخل ماتيلدا وترفض أن يضغط على أمنية من أجل أن تقبل الزواج منه.

كمال الأسطول ينتقم من فيجو

رانيا محمود ياسين "المذيعة ليلى نصار" تحاول التقرب من ابنها من جديد بعد انتهاء القضية التي كادت أن تدمر أسرتها، وتطلب منه الكشف عن أي معلومات لديه، وتحديدا بعد انتشار العديد من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدين ابنها، ويصل كمال الاسطول إلى منزل ماتيلدا ويلتقي بسمية وفيجو ويطلب من أمنية الكشف عن رأيها في الزواج فتؤكد أنها غير مستعد لهذه الخطوة كما أنها لا تريد أن تهاجر خارج مصر.

ويطلب كمال الأسطول من فيجو أن يذهب معه من أجل مناقشته في هذا القرار بعيدا عن أمنية وماتيلدا وكذلك سمية، ويذهب فيجو وزوج سمية مع كمال الأسطول الذي أعد لهما كمين من أجل جعلهما لا يفكران من جديد في تنفيذ أي ضغط على أمنية.