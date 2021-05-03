مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 20 انتقام سفينة وسرية من زاهي العتال

عمرو سعد "سرية" في الحلقة 21 من مسلسل "ملوك الجدعنة" يصبح أحد رجال "سليم" ويأخذ مكان "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل، بينما ينجح "سفينة" في إنقاذ حبيبته، كما تطرد "فاتن" ياسمين رئيس من منزل والدها على يد شقيقتها.

سرية يصبح أحد رجال سليم بعد قتل زاهي العتال

بعدما استطاع "سليم" خطف "سرية" عمرو سعد يقنعه بالانضمام إليه وبداية صفحة جديدة من العمل بينهما، ويحصل سرية على مكان زاهي العتال، ويصبح "مجدي" أحمد صفوت أحد رجاله، ويطلب منه كذلك البحث عن الألماس وإعادته له ويقبل سفينة بالعرض ويحصل على مبلغ مالي كبير مقابل هذا التعاون ويعود إلى "مصطفى" محمد عبدالعظيم ويطلب منه تجهيز المواد الممنوعة من أجل تسليمها إلى سليم، الذي يطلب من رجاله وكذلك من مجدي وسرية سرعة البحث عن شقيقته "مريم أمين" زوجة زاهي العتال والتي قام بخطفها قبل أن يتم قتله على يد سرية وسفينة.

سفينة يستطيع إنقاذ حبيبته بعد خطفها

حبيبة "سفينة" مصطفى شعبان تحاول أن ترسل إليه رسالة بالمكان الذي تتواجد فيه بعدما قام زوجها بخطفها، وينجح سفينة في الوصول إليها في الوقت المناسب ويتبادل إطلاق النار مع مجموعة كبيرة من الأشخاص لكن يتمكن الثنائي من الهرب من هذا الوضع.

ويحاول سفينة أن يجد لها مكان من أجل أن تقيم به لكنه يخشى عليها من عودة زوجها ورجاله من جديد، فيذهب بها إلى الحارة من أجل أن تعيش في منزله، كما يذهب سفينة إلى شقيقته "نجلا" رانيا يوسف في المصحة من أجل الاطمئنان عليها، ويؤكد لها أن حق ابنتها حبيبة استطاع أن يحصل عليه بعد قتل زاهي العتال.

شقيقة فاتن تطردها من المنزل

فاتن تواجه العديد من الأزمات بعد موت والدها حيث قامت شقيقتها "ليلى حسين" بالرجوع لطليقها مرة أخرى وبدأ العمل معها في متجر والدها ورغم رفض فاتن لهذا لكنها تقبل في النهاية، لكن تعد شقيقتها خطة مع زوجها من أجل تنفيذ فضيحة جديدة لها وطردها من المنزل، وتؤكد "ليلى حسين" لفاتن أن والدها قد قام ببيع كل شيء، وأن الأخيرة لم تعد تملك أي شيء في المنزل لتطرد فاتن من الحارة وتبدأ في البحث عن مكان جديد.

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".