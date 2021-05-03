مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 20 أحداث مثيرة بعد صدمة منيرة في خيانة زوجها

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 20، شهدت أحداث جديدة ومثيرة بعد صدمة منيرة في خيانة زوجها لها وطلبها الطلاق في أحداث الحلقة 20 من مسلسل "أمينة حاف".

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 20

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "أمينة حاف" طلب منيرة الطلاق من زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها، ولكن والدتها تعارض طلبها الطلاق وتطلب منها مسامحة زوجها والعودة إليه، خاصة إنه تواصل معها وطلب منها ان تسامحه وتبدأ بداية جديدة معه، ولكنها ترفض العودة إليه وتصر على الطلاق منه.

أحداث مسلسل "أمينة حاف"

وتتشجار منيرة مع شقيقتها أمينة بسبب إصرارها على الطلاق، وتقول إنها تريد الحفاظ على كرامتها ولا تفعل مثلها، وهو الأمر الذي يغضب والدتها وتتشاجر معها أيضاً في المنزل وتحاول ضربها بسبب إصرارها على الطلاق، وتنتقل للعيش معهم في المنزل بعد تركها منزل زوجها واستعدادها للطلاق منه.

وتحزن حنين ابنة أمينة بسبب انتقال منيرة للعيش معهم في المنزل، وتعاتب والدتها والتي تقنعها ان الأمر مؤقت وانها يجب أن تقف مع شقيقتها ولا تستطيع منعها من الوجود في المنزل، وتعبر حنين عن عدم حبها لخالتها بسبب عدة مواقف قديمة بينهما، وتعاتب والدتها أيضاً بسبب رغبة والدتها في الزواج مجدداً وتخشى أن تنساها وتتركها بعد زواجها، وتدافع أمينة عن نفسها وتخبرها أنها تريد أن ترتاح في حياتها وتجرب حظها في الزواج من جديد.

مسلسل "أمينة حاف"

ويذكر أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.