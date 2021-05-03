فيديو محمد سامي يكشف سرا غريبا عن أحمد السقا وكواليس آخر مشهد لأحلام الجريتلي قبل وفاتها

محمد سامي حل ضيفاً على حلقة الليلة من برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وواصل الحديث عن أبرز أعماله وعلاقته بالنجوم وعدة أسرار من حياته الفنية في الجزء الثاني من الحلقة الليلة.

محمد سامي يرد على إنتقادات مسلسل "نسل الأغراب"

ودافع محمد سامي في حلقة الليلة من برنامج "العرافة" عن مسلسله الأخير "نسل الأغراب" بعد الانتقادات التي تعرض لها على مواقع التواصل، وقال إنه يعتمد على رأي جمهور الشارع الحقيقي، وانه يتأكد من نجاحه من الجمهور وان المنتقدين لمسلسله على مواقع التواصل ليسوا جمهوره الحقيقي، وأشار إلى ان انتقاد صفة المبالغة في المسلسل دوت الخليج أساس المسلسل القائم على المبالغة.

محمد سامي يبكي على الهواء بسبب أحلام الجريتلي

ولم يتمالك محمد سامي دموعه في البرنانج بعد عرض صورة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، والتي قدمت آخر مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، وقال إنه يحبها كثيراً وكانت تعتبره ابنها، وشارك معها في عدة أعمال، وقال إن كواليس "نسل الأغراب" شهدت عدة مواقف معها حيث كان يحب المزاح معها دائماً ونشر فيديو لرقصه معها في كواليس العمل، وقال إنها سألته في آخر يوم لها عن حزنه عنها في حال وفاتها، وصدم بعدما علم بخبر وفاتها في اليوم التالي.

محمد سامي يكشف سر غريب عن أحمد السقا

وكشف محمد سامي سر غريب عن الفنان أحمد السقا، وقال إنه شديد الإلتزام داخل موقع التصوير، لدرجة أنه يخصص صندوق يطلق عليه "صندوق المولى"، يجبر به أفراد العمل بدفع مبالغ مالية داخله في حال التأخير عن التصوير، ويدفع هذه الأموال في النهاية لصالح الأعمال الخيرية، وقال إن أحمد السقا ساهم في زواج فتاة بأموال صندوق المولى في كواليس تصوير مسلسل "ولد الغلابة" منذ عامين.

ونفى محمد سامي غضبه أو خلافه مع شيرين عبد الوهاب، وقال إن هناك خلاف قديم بينهما منذ أكثر من 10 سنوات، وعملت معه بعد ذلك في مسلسل "حكاية حياة" بأغنية "مشاعر"، وتمنى العمل معها مجدداً وعودة علاقته بها لأنه يحبها ويحترمها كثيراً، وكذلك عاتب الفنانة أنغام بسبب غضبها منه بعد اعتذارها عن غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب" وقال إنه يحبها ويحترمها ولم يكن يريد ان يصل الخلاف الفني بينهما إلى خلاف كبير.