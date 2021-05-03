يوركا: ترشيحى فى مسلسل ”الاختيار 2” جاء من خلال قاتل الشهيد المنسى...

قال الفنان محمد مبروك وشهرته يوركا الذى جسد شخصية الشيخ الطيب "الخطيب" المخدوع من قبل الجماعة الإرهابية الذي استخدموه باسم الدين وغدر، بمسلسل "الاختيار2"، لقد تم ترشيحي من خلال صديق لي "محمد يوسف" الشهير بـ"أوزو" وهو ممثل شارك في الجزء الأول من الاختيار وقدم شخصية الإرهابي الذي قتل الشهيد المنسي في الجزء الأول فقد أرسل لي رقم هاتف المسئول عن اختيار الشخصيات وترشيحها وبالفعل ذهبت وكنت مرشح لدور آخر ولكن عندما ذهبت للتوقيع وجدت أني سأوقع علي تقديم دور "الخطيب" الفلاح البسيط الذي يخدعه الجماعة ويستغلون جهله وسذاجته، ولم يكن لدى خبرة باللهجة الفلاحي وصديق لشقيقي استطاع أن يعلمني اللهجة وسجل لي الحوار بصوته.

وأضاف يوركا: بعد أول يوم تصوير الحمد لله أشاد بي صناع العمل في موقع التصوير وصورت أصعب مشهد في العمل في أول يوم تصوير، والشخصية التي أقدمها مخدوعة ومضحوك عليه باسم الدين، والدكتور بيتر ميمي حدثني عن الشخصية وشرح لي أبعادها واستفدت جدًا من توجيهاته، وهذه الشخصية بالمناسبة من خيال الكاتب ولكنها لها شخصيات كثيرة شبيهه بها كشكل فالشخصية ليس لها تاريخ لكنها رمزية للناس التي تم خداعها وضحك عليها الإخوان واستغلوا حبهم للدين وخدعوهم باسم الدين وباسم الجهاد.

وأكد يوركا أن مشهدًا واحد في مسلسل الاختيار تدخل به التاريخ فالدراما المقدمة في العمل توثق للكثير من الأحداث الحقيقية وأنا الحمد لله تلقيت ردود أفعال كثيرة "خضتني" وأسعدتني جدًا وأصدقاء اتصلت بي وأشادت والسوشيال ميديا كتبت عني ولذلك أنا أشكر كل من كتب بوست أو أشاد بي من خلال صفحته وأشكر المخرج المتميز بيتر ميمي لأنه مخرج يحب الممثل وورائه فريق عمل عظيم ويهتم بكل التفاصيل ولديهم دقة شديدة فيما يقدموه.